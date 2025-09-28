El Torneo Sub 18 sigue regalando emociones y en Campo Mar se vivió un nuevo clásico con sabor a final. Universitario de Deportes llegaba con la ilusión de revertir una serie complicada, mientras que Sporting Cristal tenía la ventaja y la convicción de cerrar con broche de oro un campeonato casi perfecto. El duelo, cargado de expectativa, enfrentó a dos de las canteras más fuertes del país y no defraudó: intensidad, goles y un marco que reflejó la importancia de lo que estaba en juego para los jóvenes talentos que sueñan con consolidarse en el fútbol profesional.

El partido empezó con una sorpresa para los celestes, ya que Universitario golpeó primero gracias a un tanto de Hiroshi Mejía a los 11 minutos, encendiendo la esperanza crema de una remontada. Sin embargo, el equipo rimense reaccionó con temple y mostró su contundencia ofensiva para darle la vuelta al marcador antes del descanso.

A los 27 minutos, Jair Moretti igualó el encuentro tras una buena jugada colectiva. Poco después, a los 34′, Gerson Castillo apareció con un remate preciso que silenció a Campo Mar y puso adelante a Sporting Cristal, inclinando la balanza de la final a su favor.

Ya en la segunda parte, Universitario adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero se encontró con un Cristal sólido en defensa. El cuadro celeste supo manejar los tiempos y esperar el momento adecuado para sentenciar la historia en los últimos instantes del encuentro.

Cuando el reloj marcaba tiempo de descuento, José Mellán aprovechó un espacio en la zaga rival y decretó el 3-1 definitivo. Con ello, Cristal cerró una serie que ya tenía prácticamente asegurada desde la ida con el 4-0 en La Florida, alcanzando un global de 7-1 que no dejó dudas.

Sporting Cristal campeón del Torneo Apertura sub 18 | Foto: DyJ Sports

El título del Torneo Apertura Sub 18 se convierte en una recompensa al trabajo constante de la cantera rimense, que históricamente se ha caracterizado por nutrir al primer equipo y al fútbol peruano con jugadores de calidad.

Más allá del trofeo, el campeonato abre una puerta importante: el cuadro celeste dio el primer paso rumbo a la posibilidad de disputar la Copa Libertadores Sub 20, un escenario internacional donde los juveniles pueden mostrarse frente a otros grandes clubes de Sudamérica.

Además, el campeón nacional de la categoría obtendrá un cupo directo para disputar la Liga 3 en 2026. Con este Apertura en el bolsillo, Sporting Cristal se perfila como firme candidato a quedarse con el título absoluto del año, aunque deberá ratificarlo en el Clausura.

Universitario, por su parte, tendrá que enfocarse en corregir errores y reponerse de esta caída. Los cremas todavía tienen la oportunidad de pelear en el Clausura Sub 18 y no querrán perder la posibilidad de alcanzar la gloria en el torneo juvenil más importante del país.

Sporting Cristal campeón de la Sub 18 | FOTO: Sporting Cristal

TE PUEDE INTERESAR