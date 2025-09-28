Después de quedar eliminados de la Copa Sudamericana al caer ante la Universidad de Chile, en Alianza Lima deben enfocarse en lo que resta del Torneo Clausura y hacer cálculos para ver si les alcanza para dar pelea en la lucha por el título de la Liga 1. Luego del último triunfo de Universitario de Deportes sobre Cusco FC (3-2), las posibilidades de los íntimos se han reducido aún más, pero pese a esto, en la interna hay mucho optimismo.

En su última declaración ante los medios de comunicación, Paolo Guerrero fue consultado sobre las chances que tiene Alianza Lima de pelear por el Torneo Clausura o esperar a los play-offs, dejando una puerta abierta ya que todo puede suceder en las próximas jornadas y nada está definido aún.

“Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos ocho finales y Dios quiera que las podamos ganar”, afirmó el ‘Depredador’, teniendo en mente los compromisos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura, donde están obligados a ganarlo todo.

Paolo Guerrero registra 10 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Paolo no ha estado al 100 % durante las últimas semanas y Néstor Gorosito ha tenido que llevarlo de a pocos. Por ejemplo, si bien no fue convocado al partido ante Comerciantes Unidos, tuvo minuto en el choque frente a la Universidad de Chile en Coquimbo y previamente también estuvo en la caída a manos de Deportivo Garcilaso.

Ahora que el ‘34’ volvió a la convocatoria por la Liga 1, hay grandes posibilidades de que arranque de titular frente a Cienciano, sobre todo por el desgaste que tuvo Hernán Barcos en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Guerrero ya se siente mucho mejor y así lo confirmó antes de viajar a Cusco.

“Estoy bien, gracias a Dios me siento mejor. Hay que continuar trabajando, el hincha quiere ver a Alianza ganar, mañana tenemos un partido duro y difícil, esperamos ganar”, aseveró ante la prensa en los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano está programado para este domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del lunes 29.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) así como su alternativa en streaming L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR