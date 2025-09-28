Cuando Alex Valera volvió a Universitario de Deportes para la temporada 2023, después de su abrupta salida a mediados del 2022 para jugar en el Al Fateh de Arabia Saudita, la hinchada crema siempre lo tuvo entre ceja y ceja. Por más que dentro del campo demostrase su valor como centrodelantero, le exigían ser un ‘Killer’ y, al no encontrar esa versión, pedían la llegada de un ‘9’ extranjero capaz de sentarlo en el banquillo.

Sin embargo, por más que le trajeron varios competidores en los últimos tres años, ninguno fue capaz opacar su influencia en el equipo, incluso cuando tuvo que afrontar problemas físicos por alguna lesión y se vio obligado a perderse algunos partidos por suspensión. Así pues, este 2025 está teniendo una de sus mejores campañas en Universitario y los números lo respaldan.

El último sábado, en el triunfo por 3-2 sobre Cusco FC, Valera se volvió a despachar con un doblete, tal como lo hiciera el fin de semana pasado en la victoria por 2-1 en la visita crema a UTC en Trujillo. Los registros son claros: de los últimos cinco goles anotados por los merengues, el pomalqueño fue autor de cuatro, lo cual describe su determinación en esta recta clave de la temporada.

En medio de esta reconciliación con la hinchada, habiendo llegado a los 14 goles en la Liga 1 2025, en tienda crema se habla mucho sobre su renovación y la posibilidad de seguir contando con sus servicios por un largo rato. Recordemos que su vínculo contractual vence en diciembre del próximo año.

Alex Valera es el goleador de Universitario en la temporada 2025 con 15 anotaciones. (Foto: GEC)

En un recinto diálogo con los medios de comunicación en zona mixta, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, habló sobre el presente del ’20’ y reveló que, si bien quieren retenerlo, quizás su nivel lo lleve a ser tentado por un club del extranjero, algo que le permitiría crecer en su carrera. Todo está en veremos y se definirá con el correr de los meses.

“No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex (Valera) durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”, afirmó el directivo.

Lo cierto es que, además de sus 14 goles en la Liga 1, Alex Valera marcó un tanto en la Copa Libertadores, convirtiéndose así en el goleador de la ‘U’ en el 2025 con 15 anotaciones. Los de Jorge Fossati siguen firmes en la lucha por el Torneo Clausura, y más aún si tienen a su artillero con la mecha prendida.

Alex Valera marcó un doblete en el 3-2 sobre Cusco FC. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-2 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Atlético, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

