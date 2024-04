Fue un arranque positivo de Universitario de Deportes y Alianza Lima en la Copa Libertadores. Una victoria y un empate, o plasmado en números cuatro de seis posibles, es el saldo luego de los primeros 90′ de los equipos peruanos en este certamen continental. Un inicio esperanzador por donde se le mire, pero el reto está en sostener este nivel de juego para acercarse a una clasificación a octavos de final, la cual es esquiva desde 2013 para un club peruano.

La ‘U’ logró una histórica remontada por 2-1 ante LDU en el Monumental para arrancar con el pie derecho su participación en la Copa. Pese al tanto de Leonel Quiñónez, los cremas sacaron la garra y de la mano del ‘Tunche’ Rivera, quien fue la figura con un doblete, le voltearon al último campeón de la Sudamericana. Una victoria que sirvió además para cortar una racha de tres partidos sin ganar en Libertadores.

Mientras que los íntimos terminaron empatando 1-1 contra Fluminense, luego de comenzar arriba en el marcador con tanto de Kevin Serna. La falta de efectividad les pasó factura ante el actual campeón de la Libertadores, que con el gol de Marquinhos sacó un punto de Matute. Más allá de ello, vencer al último monarca de la ‘Suda’ e igualarle al vigente monarca del torneo es un gran primer paso de cara a soñar con superar la fase de grupos y seguirle los pasos a Real Garcilaso, el último equipo peruano que pasó a octavos hace 11 años.

Para tentar esa posibilidad, lo primero que deben hacer cremas y blanquiazules es hacerse fuerte en casa, ganar lo que resta de fixture de local y buscar sumar puntos afuera. La ‘U’ ya venció al campeón de la ‘Suda’, pero le falta la vuelta en Quito, además de enfrentar a Junior de Barranquilla (en Ate y en Colombia) y a Botafogo (en el Monumental y en Brasil). En tanto, Alianza inició con un punto frente al actual monarca de la Libertadores y rival más duro del grupo, tendrán que hacer un gran papel en el Maracaná y le queda también chocar contra Cerro Porteño (en Lima y en Paraguay) y Colo Colo (en Matute y Chile). Depende de ellos, acabar con la sequía de no ver a un club peruano en octavos.

La campaña del Real Garcilaso

Hace 11 años, Real Garcilaso hizo historia hasta llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en lo que fue su primera participación en torneos Conmebol. Es hasta la fecha la última vez que un equipo peruano avanzó a octavos, y por consiguiente a cuartos. El elenco cuzqueño comenzó la fase de grupos en el Grupo 6 junto a Cerro Porteño (Paraguay), Deportes Tolima e Independiente Santa Fe (ambos de Colombia), y al final terminó pasando como segundo con 10 puntos; el primero fue Independiente con 14 unidades.

Real Garcilaso sumó tres victorias, un empate y dos derrotas. La llamada en su momento ‘Máquina Celeste’ arrancó el torneo empatando 1-1 ante Independiente Santa Fe en condición de local, un resultado sorpresivo dada las condiciones de la altura. Sin embargo, quedaron atrás luego de lograr un triunfazo en Paraguay ante Cerro Porteño por 1-0. En la tercera fecha, los cuzqueños volvieron a ser visitante y en Colombia volvieron a llevarse otros tres puntos ante Deportes Tolima por 1-0.

Con dos victorias afuera, Garcilaso sufrió un duro tropiezo de local ante Deportes Tolima por 3-0, pero en la siguiente fecha se vengó contra Cerro Porteño en Cuzco por 5-1. Con ese último triunfo, llegó a la última jornada con opciones de ser líder de su grupo, pero perdió 2-0 ante Santa Fe en Colombia. Su clasificación a octavos de final se debió a los triunfos que consiguió como visitante. Ya en la siguiente ronda, se hizo fuerte de local ante Nacional de Uruguay por 1-0, pero cayó en tierras charrúas por la mínima y clasificó por penales.

Ya en cuartos de final volvió a toparse contra Independiente Santa Fe, pero cayó nuevamente en Cuzco por 3-1 y en Colombia sucumbió por 2-0 para decirle adiós a la Libertadores en una histórica participación, que se basó más en sacar buenos resultados afuera que en casa. Tras esa última buena campaña de un equipo peruano en el certamen continental, lo que vino después quedó muy lejos de lo esperado: eliminaciones tempranas y pobres resultados.

Alfredo 'Chapu' Ramúa, una de las figuras de aquella campaña del 2013 de Real Garcilaso en la Copa Libertadores. (Foto: Agencias)

Lo que vino después

En 2014, Real Garcilaso volvió a estar en Libertadores, pero no fue ni la sombra de lo que hizo la temporada pasada. Integró el Grupo 5 con Cruzeiro (Brasil), Defensor Sporting (Uruguay) y Universidad de Chile y solo logró una victoria (de local ante Cruzeiro) y el resto fueron derrotas. Suerte menos favorecida fue de Universitario, el otro equipo peruano en competencia. La ‘U’ estuvo en el Grupo 1 con Vélez Sarsfield (Argentina), The Strongest (Bolivia) y Atlético Paranaense (Brasil). Los cremas solo sumaron un punto (ante The Strongest de local).

La edición siguiente, Juan Aurich y Sporting Cristal fueron los equipos peruanos participantes y tuvieron mejores resultados que en 2014, pero no alcanzó. El ‘Ciclón del Norte’ integró el Grupo 6 junto a River Plate (Argentina), San José (Bolivia) y Tigres (México) y sacó seis puntos, una victoria (ante San José de local), tres empates y dos derrotas. Los celestes, por su parte, en el Grupo 7 con Racing (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) y Guaraní (Paraguay), sacaron siete puntos con una victoria (ante Racing de visita), cuatro empates y una derrota.

En 2016, Cristal y Melgar ocuparon el Grupo 4 y Grupo 5, respectivamente con resultados disparejos, pero sin clasificación. Los celestes compartieron llave con Atlético Nacional (Colombia), Huracán (Argentina), Peñarol (Uruguay) y sacaron cinco puntos, una victoria (ante Huracán de local), un empate y cuatro derrotas. Mientras que el ‘Dominó' estuvo junto a Atlético Mineiro (Brasil), Colo Colo (Chile) e Independiente del Valle (Ecuador) y no hizo ningún punto.

Al año siguiente fueron los mismo protagonistas. Cristal en el Grupo 2 con Santos (Brasil), The Strongest (Bolivia) y Santa Fe (Colombia), hizo dos puntos, con solo dos empates (ante Santos y The Strongest, ambos de local). En tanto, Melgar en el Grupo 3 le tocó como rivales River Plate (Argentina), Emelec (Ecuador) e Independiente Medellín (Colombia) e sumó solo una victoria en su saldo (ante Emelec de local).

En 2018, Real Garcilaso y Alianza Lima fueron los representantes peruanos en el Grupo F y Grupo H, respectivamente. Los cuzqueños compartieron zona con Santos (Brasil), Estudiantes (Argentina) y Nacional (Uruguay) sacando seis puntos, con una victoria (ante Santos de local), tres empates y dos derrotas. En cambio, los íntimos tuvieron de rivales a Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina) y Juniors (Colombia), solo sumaron un punto (empate ante Boca de local).

La temporada siguiente, Alianza y Cristal fueron a la Libertadores. Los blanquiazules compartieron el Grupo A con Internacional (Brasil), River Plate (Argentina) y Palestino (Chile) y el saldo fue el mismo que en 2019: un punto (ante River de local). Los rimenses, en tanto, jugaron contra Olimpia (Paraguay), Godoy Cruz (Argentina) y la Universidad de Concepción (Chile), sacando siete puntos, dos victorias (ante Universidad Concepción de local y Olimpia de visita), un empate y dos derrotas, lo que le valió su pase a Sudamericana; sin embargo, se despidieron contra Zulia (Venezuela).

En 2020, Binacional y Alianza Lima representaron al Perú y estuvieron en el Grupo D y Grupo F, respectivamente. El elenco de Juliaca compartió grupo con River (Argentina), LDU (Ecuador) y Sao Paulo (Brasil) y sumaron solo una victoria (ante Sao Paulo de local). Mientras que los íntimos tuvieron de rivales a Nacional (Uruguay), Racing (Argentina) y Estudiantes de Mérida (Venezuela), terminando solo con un punto (ante Estudiantes de local).

Para la edición 2021, Universitario y Cristal fueron los que alcanzaron la fase de grupos. La ‘U’ estuvo en el Grupo A con Palmeiras (Brasil), Defensa y Justicia (Argentina) e Independiente del Valle (Ecuador), el saldo fue de cuatro puntos, con una victoria (ante Independiente de local), un empate y cuatro caídas. En tanto, los rimenses estuvieron en el Grupo E con Racing (Argentina), Sao Paulo (Brasil) y Rentistas (Uruguay), alcanzando cuatro puntos (victoria ante Racing de local) y accediendo a Sudamericana, donde vencieron a Arsenal de Sarandí, pero en cuartos cayeron ante Peñarol (Uruguay).

En 2022, Alianza y Cristal estuvieron en el Grupo F y Grupo H, respectivamente. Los íntimos tuvieron de rivales a River (Argentina), Fortaleza (Brasil) y Colo Colo (Chile), el saldo no fue favorable con solo un punto (ante Colo Colo de local). Los rimenses, por su parte, tampoco pudieron ganar ante Flamengo (Brasil), Talleres (Argentina) y Universidad Católica, solo sumaron dos empates (ante Católica de local y Talleres de visita).

El año pasado, hubo una leve mejoría con Cristal y Alianza en Libertadores. Los rimenses estuvieron en el Grupo D con Fluminense (Brasil), River (Argentina) y The Strongest (Bolivia), logrando seis puntos, dos victorias (ambas ante The Stongest), dos empates y cuatro caídas, lo que le valió ir a la Sudamericana (se despidieron ante Emelec). En tanto, los íntimos compartieron grupo con Libertad (Paraguay) Atlético Paranaense y Atlético Mineiro (ambos de Brasil), sacando cuatro puntos, una victoria (ante Libertad de visita), un empate y cuatro caídas.

El año pasado, Alianza Lima venció a Libertad en Paraguay y rompió su racha de 30 partidos seguidos sin ganar en la Libertadores. (Agencias)





