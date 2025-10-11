La calma comienza a regresar en La Florida. Después de semanas de incertidumbre por las bajas que sufrió Sporting Cristal durante el Torneo Clausura, una buena noticia llegó desde el propio vestuario: Gustavo Cazonatti, uno de los futbolistas más esperados por el comando técnico, ha vuelto a entrenar con intensidad. Su regreso representa un respiro en medio de un semestre en el que los ‘celestes’ buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El mediocampista brasileño publicó en sus redes sociales una actualización de su proceso de recuperación, confirmando que ya trabaja con mayor exigencia junto al resto del plantel. Después de la lesión que sufrió en febrero de este año al romperse los ligamentos y el menisco, por lo que no pudo ser más parte de la temporada

Su mensaje fue breve, pero suficiente para encender el optimismo de la hinchada y del propio equipo técnico. “Otro paso dado, poco a poco volviendo a hacer lo que más me gusta”, escribió en Instagram, acompañado de imágenes en los campos de entrenamiento del club.

Gustavo Cazonatti volvió a los entrenamientos de intensidad con Sporting Cristal. (Foto: @cazonatti_96)

En Cristal, su ausencia se sintió tanto en el mediocampo como en la dinámica ofensiva, donde su presencia solía ser determinante para romper líneas y generar transiciones rápidas. La evolución mostrada en los últimos días alimenta la expectativa de que pueda reaparecer justo en la recta final del Torneo Clausura.

El entorno de Cristal también ha recibido la noticia con entusiasmo. Diversos compañeros de Cazonatti comentaron su publicación con mensajes de aliento y felicitaciones, reflejando el impacto que tiene su recuperación en el grupo. En un equipo que ha tenido que reinventarse tras la salida de figuras importantes, su vuelta se percibe como un refuerzo interno de peso.

Uno de ellos fue Jesús Pretell, capitán también del equipo ‘rimense’ que comentó: “Dios es grande, te quiero hermano”. El convocado nacional, ha sido capitán también de Sporting Cristal en algunos partidos y hoy toma la batuta de lo que es el animar a sus compañeros también en los momentos de dificultad.

Mensaje de Pretell y Cauteruccio por el regreso a los entrenamientos de Cazonatti. (Foto: Captura Instagram)

En paralelo, desde Bolivia, Martín Cauteruccio —quien dejó recientemente Sporting Cristal para unirse a Bolívar— no quiso pasar por alto el avance de su excompañero. El atacante uruguayo reaccionó a la publicación del brasileño con un mensaje que llamó la atención de los hinchas celestes. “Buena Gustavo Cazonatti. Se ve el trabajo de Darío Cupido. Ahora para adelante y con todo”, escribió el goleador.

El uruguayo, que brilló con 49 goles y 6 asistencias en su paso por el equipo, dejó claro que sigue de cerca la actualidad de Cristal. En tanto, la prioridad en La Florida está puesta en el regreso total de Cazonatti, cuyo aporte podría ser decisivo para las aspiraciones finales del conjunto ‘celeste’.

