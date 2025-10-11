Unas de cal y otras de arena. La Selección Peruana disputó su primer amistoso post Eliminatorias 2026 ante Chile, y más allá de la derrota por 2-1 hubo cosas positivas que destacar. Principalmente es la aparición de futbolistas que no tuvieron tantos minutos en el anterior proceso y confirmaron que pueden aportar a corto plazo, sobre todo pensando en ese necesario recambio generacional. Manuel Barreto, quien estará al frente en estos amistosos de fin de año e hizo su debut al frente de la Bicolor, sacó buenas conclusiones del partido en Santiago ante una selección que también mostró caras nuevas.

El entrenador, definitivamente, se quedó con la imagen de la última jugada, donde Matías Lazo comete un autogol en su afán de rechazar la pelota. “Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por cómo se han entrenado, como con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio de 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano”, señaló Barreto.

El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF también explicó cuál fue la idea de juego que buscó ante Chile y si los jugadores respondieron a su pedido. “Buscábamos salir rápido con transiciones por los costados. Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años”, agregó.

Manuel Barreto es el cuarto entrenador de Perú en los últimos tres años. (Foto: FPF)

Manuel Barreto, si bien es el entrenador interino de la Bicolor, es el cuarto DT que asume en la Videna en los últimos tres años, contando desde Juan Reynoso, presentado en 2022 y en el cargo hasta 2023, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, quienes no pudieron conseguir buenos resultados y meter a la Selección Peruana en la zona de Repechaje, que finalmente sí consiguió Bolivia.

Mirando al futuro, y con la también llegada de Jean Ferrari a la FPF, el mensaje es renovar al equipo y empezar a apostar por las caras nuevas. Uno de los talentos, y con formación europea, es Felipe Chávez. El futbolista de la reserva del Bayern Múnich hizo su debut en la Bicolor y la ‘Muñeca’ tuvo palabras de elogio hacia ‘Pippo’, como lo llaman en Alemania.

“Feliz y contento de tenerlo acá, ha tenido alguna pérdida de vuelo, también el cambio de horario, pero ha tenido una predisposición muy grande y tiene mucha calidad. Al igual que Maxloren Castro, esperemos que con el tiempo, si siguen bien en sus clubes, van a continuar creciendo acá”, declaró Barreto.

Eso sí, a los más jóvenes también los tienen que acompañar los jugadores de mayor experiencias. En ese sentido, el DT de la Bicolor valoró que “Araujo, Garcés, Valera, López, Noriega o Santamaría empujan, han recibido con buena predisposición a los chicos y existe una buena convivencia”. Sin dudas, serán la base del próximo proceso al Mundial 2030.

La Selección Peruana volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre, ante Rusia y Chile. (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR