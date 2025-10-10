Luis Advíncula en el radar de Alianza Lima para el 2026. (Foto: AFP)
Luis Advíncula en el radar de Alianza Lima para el 2026. (Foto: AFP)

El lateral peruano de Boca Juniors entró en el radar blanquiazul, pensando en el próximo ciclo. Además, desde tienda ‘íntima’ siguen definir la situación de dos jugadores que llegaron a préstamo.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS