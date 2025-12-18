Sporting Cristal empieza a mirar el futuro tras cerrar una temporada marcada por altibajos y objetivos que no se terminaron de consolidar. En La Florida saben que el análisis del año obliga a tomar decisiones, pero también a sostener una línea de trabajo que viene de meses atrás. En ese contexto, el mercado de pases aparece como un tema inevitable, aunque no todas las posiciones generan la misma urgencia. Mientras desde fuera se mencionan nombres y rumores, internamente el mensaje apunta a la continuidad y al equilibrio. Así lo dejó entrever Gustavo Zevallos en sus últimas declaraciones.

Uno de los que tomó la palabra fue Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club, quien se refirió al cierre de la temporada y a la lectura que hacen puertas adentro. El directivo reconoció que el equipo no logró sostener regularidad durante el año, más allá de algunos momentos puntuales.

“A lo largo del año lo que ha faltado es consistencia, nunca se sostuvieron los rendimientos o los resultados todo el tiempo”, señaló en diálogo con Radio Ovación, descartando que el grupo haya bajado la intensidad en partidos clave.

En medio de ese balance, el tema refuerzos volvió a instalarse con fuerza. Zevallos explicó que en Cristal el trabajo de visoría es constante y no solo apunta a incorporar jugadores, sino también a proyectar posibles salidas a futuro.

“Uno va observando de acuerdo a las características que necesita el equipo. Pensamos que ciertos perfiles pueden ser importantes para el manejo de los partidos”, comentó al referirse a la llegada de Gabriel Santana.

Sin embargo, cuando el foco se puso en la delantera, el discurso fue distinto. Desde la interna celeste consideran que ese puesto no es una prioridad en este momento, debido a las alternativas con las que ya cuenta el plantel.

“Está Vizeu, Ávila, Mateo Rodríguez y Diego Otoya. Es un puesto que lo tenemos cubierto y ahora mismo no hemos pensado en nada de eso”, afirmó Zevallos, marcando una postura clara sobre el ataque.

Felipe Vizeu es el nuevo atacante de Sporting Cristal. (@clubsportingcristal)

En esa misma línea, también se refirió a Facundo Callejo, uno de los nombres que sonó en las últimas semanas. El directivo reconoció que es un futbolista atractivo, aunque negó cualquier gestión concreta.

“Un jugador así a cualquier equipo le puede interesar. En algún momento lo hemos observado, pero nunca hubo contacto directo. Sus números dicen mucho”, precisó.

Respecto a posibles salidas, Zevallos evitó dar definiciones tajantes y dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir más adelante, entendiendo la dinámica propia del fútbol profesional.

“No hemos pensado en nada más, pero el fútbol es cambiante. Si hay algo que informar, se hará”, explicó, llevando calma sobre el armado del plantel.

Finalmente, dejó en claro que no habrá una renovación masiva. Cristal apunta a pocos refuerzos puntuales y a sostener la base, con especial énfasis en los futbolistas formados en el club y la continuidad del proyecto deportivo.

Así, mientras el mercado comienza a moverse, en Sporting Cristal el mensaje es directo: la delantera no está en debate y las decisiones pasarán más por ajustes que por una reconstrucción total.

