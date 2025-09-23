El fútbol peruano atraviesa una etapa de cuestionamientos donde las decisiones dirigenciales vuelven a colocarse en el centro de la polémica. Los cambios de localías en la Liga 1, lejos de ser un simple ajuste administrativo, se han convertido en un factor de incomodidad para varios clubes. En el caso de Sporting Cristal, su director deportivo Gustavo Zevallos expresó públicamente su malestar, convencido de que este tipo de disposiciones no solo afectan la regularidad del torneo, sino que además generan desigualdad entre los equipos participantes.

El reclamo llega en un momento clave para el cuadro rimense, que busca salir de una racha de resultados adversos y reposicionarse en la pelea por el título nacional. La postura de Zevallos no se limita a una queja coyuntural, sino que apunta a una discusión de fondo sobre la igualdad de condiciones en el campeonato.

“Enviamos dos cartas a la Liga pidiendo que ese artículo, que se modificó, vuelva a ser como al inicio. Ni siquiera nos respondieron, eso fue lo peor. Si hubo una excepcionalidad, como lo dije en su momento, inmediatamente había que corregir y seguir como estaba estipulado desde el inicio del torneo. Finalmente, no es igual para todos y me parece que no es lo correcto”, sostuvo en diálogo con RPP.

El dirigente recordó que Cristal ha tenido que adaptarse a escenarios exigentes en ciudades como Sullana, Juliaca o Chongoyape, mientras que otros equipos evitaron ese tipo de desplazamientos. Básicamente, estas declaraciones sales después que Universitario de Deportes juegue en Trujillo frente a UTC, más no en Cajamarca.

Sporting Cristal perdió los puntos de Binacional tras exclusión del torneo. (Foto: Sporting Cristal)

En su relato, destacó incluso la precariedad de algunos escenarios, como el recordado partido en el norte peruano con Julio César Uribe en condiciones poco adecuadas. La situación deportiva del equipo también formó parte de sus declaraciones, en donde mostraban superioridad pero no conseguían quedarse con los tres puntos.

“Se han dado cuatro últimos resultados que no son los que teníamos proyectados. Nosotros trabajamos para lograr los puntos. Creo que hemos tenido oportunidades, no tanto en el partido con Alianza Atlético, que hizo un buen encuentro; en otros, hasta en el jugado en Cusco, tuvimos grandes ocasiones”, señaló.

Pese a los tropiezos recientes, recalcó que Cristal mantiene su ambición de luchar por el campeonato a final de temporada. A pesar, de lo que él también recalca en dicha entrevista, donde indica que hay ciertas decisiones tomadas que perjudicaron directamente a Cristal en la tabla, como la exclusión de Binacional del torneo.

“No creo en las casualidades. Nosotros fuimos a Juliaca, ganamos y estábamos punteros del torneo; días después sacan a Binacional, como ahora se escucha lo de Ayacucho, pero justo fue después del partido con nosotros. ¿Por qué no pasó antes?”, cuestionó.

El tema arbitral también fue parte de su reclamo. Zevallos manifestó su incomodidad con el manejo del VAR en partidos recientes: “Contra Ávila hubo un pisotón de Alfani y el VAR no lo llamó. Contra Pacheco hubo penal en el partido ante Alianza Atlético, ¿qué tiene que pasar para que las cosas funcionen bien?”. A su juicio, las inconsistencias en la aplicación de la tecnología aumentan la desconfianza hacia el sistema.

Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)

Respecto al plantel, el director deportivo aclaró que Miguel Araujo no presenta inconvenientes médicos, descartando rumores que circulaban sobre su estado físico. “Él ha estado en total apertura para poder disputar los últimos partidos con el equipo”, afirmó, con el objetivo de despejar cualquier duda sobre la disponibilidad del defensa central.

Zevallos también se refirió a los refuerzos, explicando que la llegada de Felipe Vizeu respondió a las circunstancias del mercado, luego de que la posibilidad de fichar a Abel Hernández se frustrara. “Siempre hubo comunicación con el representante. Había un documento en caso de que él quedase libre, pero no llegó a ser así y finalmente llegó Felipe Vizeu, con quien estamos contentos”, explicó.

En su cierre, el dirigente evitó responsabilizar de manera directa a un club en particular, aunque dejó abierta la sospecha sobre un trato desigual en el torneo. “No voy a hablar de eso, sería poco responsable de mi parte decirlo, pero veremos conforme pasen las semanas”, advirtió.

