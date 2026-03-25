En las últimas horas, Roberto Mosquera anunció a través de un comunicado su renuncia a Sport Huancayo, luego de perder por goleada ante Sport Boys en el Callao y haber dejado en claro que no estaba del todo conforme en el ‘Rojo Matador’. Prácticamente 24 horas después, en La Florida soltaron otra bomba: Paulo Autuori dejó de ser el entrenador de Sporting Cristal, también tras un inicio complicado, más allá de haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, Gustavo Zevallos lo había ratificado la semana pasada tras el sorteo, pero ahora todo fue diferente.

¿Cuál es la relación entre ambos? Pues Roberto Mosquera, bicampeón en dos etapas al mando de Sporting Cristal, será “observado” por el cuadro celeste, según palabras del propio Zevallos. De hecho, también aseguró que se tomarán unos días para evaluar los candidatos, pero ser un hombre de la casa puede ser algún tipo de ventaja.

“Eso estamos evaluando, siempre en el fútbol se evalúan escenarios, seguramente lo veremos en los próximos días. Vamos a tratar de tomar las cosas con seriedad y tomarnos el tiempo para tener al técnico como corresponde. Roberto Mosquera es una persona identificada con el club, llegó de muy niño, tuvo dos etapas y ha campeonado en las dos. Siempre un técnico como él pasa a ser observado", apuntó en Radio Ovación.

Mosquera cerró un corto ciclo al mando de Sport Huancayo desde comienzos de año con dos triunfos, un empate y cinco derrotas, siendo el 3-0 ante Sport Boys la gota que rebalsó el vaso. En cuanto a Paulo Autuori, esta temporada se va con tres triunfos, dos empates y tres derrotas, quedando rezagado en la lucha por el Torneo Apertura.

Paulo Autuori cerró su segundo ciclo en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En ese sentido, Gustavo Zevallos dio detalles de la conversación que tuvo con Paulo Autuori antes de autorizar el comunicado que publicó Sporting Cristal en sus redes sociales. Según el gerente deportivo del club celeste, todo se dio en buenos términos y tanto la directiva como el entrenador lograron un consenso.

“Tras el último partido nos reunimos con Paulo (Autuori), siempre ha habido conversaciones con total transparencia y en ese diálogo ambas partes coincidimos que lo más conveniente era dar por finalizada esta etapa. Siempre analizamos los procesos de manera integral, no se trata de un solo partido o una situación, sino una mirada general del rumbo que queremos tomar y visto esto vimos conveniente después del partido conversar con él y coincidimos”, apuntó el ‘Prossor’.

Por otro lado, confirmó que Sporting Cristal no utilizará el último cupo de extranjero hasta nuevo aviso, compartiendo la misma mirada de Paulo Autuori, quien también había señalado que si el club fichaba otro jugador del exterior, iba a ser con otro entrenador. Todo esto en medio de las críticas de los hinchas por el bajo rendimiento, en particular, de Felipe Vizeu.

“Ese discurso que tenía Paulo era institucional, consensuado, nosotros pensamos de la misma manera. No te puedo decir qué va a suceder a mitad de año porque sería entrar en especulaciones”, apuntó. Ojo, Sporting Cristal tiene hasta la fecha 12 para fichar un futbolista que esté libre; caso contrario, tendrá que esperar al Torneo Clausura para cuando se abra nuevamente el mercado de pases y no tenga restricciones para fichar.

Zevallos también confirmó que de momento no utilizarán ese último cupo extranjero. (@clubsportingcristal)

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