“Hace unos días se contactaron conmigo para sumarme, no duró mucho la negociación porque había interés de los dos se hizo todo muy rápido”

“Me convenció el hecho de tener la posibilidad de volver a un club grande y estoy agradecido con la dirigencia por eso. Ahora toca trabajar y tratar de salir de esta situación que el club atraviesa. Uno llega a sumar y a colaborar con eso”

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hice el tiempo que estuve en AL, los representé de la mejor forma posible. No me fui porque quise si no porque me sacaron. El hincha de AL tiene que estar tranquilo porque esa historia no cambiará en nada. El ir ahora a Cristal es decisión mía y de mi familia, y yo estoy agradecido con el club”

“Cristal tiene un gran equipo, jugadores interesantes y de jerarquía. Con jóvenes también que le dan una buena mixtura, obviamente hay que mejorar ciertas cosas por como se han dado los resultados pero creo que hay material para hacerlo. Yo voy a tratar de demostrar lo que hago y poder ayudar en lo que pueda”

“En todos los clubes me involucro y me comprometo, desde el día uno estaré comprometido con el club. Uno no lo hace porque sí, es algo que me gusta, ver todas las áreas y saber qué se puede mejorar. En Cajamarca hice lo mismo y acá no tiene por qué ser diferente”

“No se espera que un equipo como Cristal esté en la situación que está, pero está jugando dos torneos al mismo tiempo, con jugadores lesionados, otros que no están al 100% y obviamente que eso lo dificulta pero como dije antes, tiene a jugadores de mucha calidad para salir de la situación en la que está”

“Mucho se comenta, algunos están contentos otros cuestionan mi edad, pero al hincha les digo que se queden tranquilos porque van a ver a un jugador que se entrega al 100%, apoyando desde donde me toque. Y van a encontrar a un jugador que defienda la camiseta como ellos. No voy a Cristal por dinero, voy por la gloria y por tratar de revertir esta situación”

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