A pesar del triunfo por 2-1 sobre ADT, las cosas no andan bien en Sporting Cristal y la situación se agrava cada vez más. Si bien en la Copa Libertadores necesitarán sacar la calculadora para ver si les alcanza con solo vencer a Cerro Porteño para clasificar a los octavos de final, la verdadera preocupación de la hinchada está en la Liga 1, pues el equipo está a tres puntos de la zona de descenso y colectivamente sigue mostrando un rendimiento bastante pobre. Tal es así, que ni el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana podría maquillar la mala imagen del plantel.

En ese sentido, los fanáticos celestes vienen exigiendo fichajes importantes para la segunda parte de la temporada, donde Sporting Cristal no solo tiene la obligación de levantar en el Torneo Clausura para soñar con pelear por el título de la Liga 1, sino también para mejorar su imagen en la tabla de posiciones acumulada y alejarse definitivamente de los puestos de descenso. De esta manera, hay nombres que vienen tomando fuerza con el correr de las semanas.

El más mencionado es el de Hernán Barcos, quien dejará FC Cajamarca luego del cierre del Torneo Apertura, a raíz de los malos manejos que viene teniendo la dirigencia que lo contrató a inicios de año tras no renovar su vínculo con Alianza Lima. Siendo casi un agente libre, el ‘Pirata’ está en conversaciones con ‘SC’ para sumarse en la segunda parte de la campaña y todo está muy avanzado. Eso sí, mientras no haya una firma de por medio, todo está sujeto a cambios.

Hernán Barcos lleva nueve goles en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

Barcos ha disputado 16 partidos en lo que va del Apertura, siendo titular en 12. Asimismo, registra nueve goles y dos asistencias, colocándose como el cuarto futbolista más influyente de la Liga 1 2026. A pesar de sus 42 años, el cordobés sigue demostrando que está más vigente que nunca y físicamente está impecable, por lo que podría sumar una importante cuota de experiencia al plantel rimense.

Asimismo, es innegable que de llegar al conjunto dirigido por Zé Ricardo, la cuota goleadora podría elevarse en el Torneo Clausura. La hinchada está bastante disconforme con las malas decisiones del área deportiva y los dueños de Sporting Cristal, por lo que esperan que reaccionen pensando en levantar sí o sí en el segundo semestre. Si esto no sucede, el panorama se pone sombrío para los bajopontinos.

Hace unos días, tras el partido de Sporting Cristal ante Junior en Colombia, Julio César Uribe, director de Fútbol de ‘SC’, se refirió a la posible llegada de Hernán Barcos. “Hay que respetar todo lo que se habla, nosotros sabemos lo que vamos a hacer, y no queremos dar nombre por respeto a los mismos jugadores. Hay gente más productiva que otros, y nosotros siempre buscamos incorporar a los jugadores que nos den esa fortaleza que nos está faltando”, apuntó. ¿El ‘Pirata’ anclará su barco en el Rímac?

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre ADT, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Cerro Porteño, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para este jueves 28 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio La Nueva Olla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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