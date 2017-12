Sporting Cristal confirmó la venta de su goleador Irven Ávila a los Lobos BUAP el miércoles pasado. Sin embargo, llama atención de que el club mexicano no haya informado nada al respecto en sus redes sociales. ¿Qué sucedió entonces?

Depor se comunicó con la institución de Lobos. El jefe de prensa explicó que el pase del 'Cholito' se encuentra encaminado. Es del gusto del técnico Rafael Puente. Pero todavía falta definir algunos detalles mínimos.



"Son cuestiones administrativas que por el momento no vamos a dar a conocer. En este tipo de contrataciones, a veces hasta que ambas partes no hayan firmado, no anunciamos nada. Son protocolos", señaló Víctor Quintero a Depor.

El anuncio de Sporting Cristal sobre la partida de Irven Ávila. El anuncio de Sporting Cristal sobre la partida de Irven Ávila. USI

El representante de imagen no descartó que la directiva de Lobos BUAP también prefiera reservar el anuncio de la contratación de Irven Ávila para la siguiente semana cuando el plantel vuelva a Puebla de la pretemporada.

"A nosotros nos sirve mediáticamente que sea en nuestro estadio y con nuestra gente. Tal vez por eso se estén dando más tiempo", agregó Quintero. Mientras tanto, al 'Cholito' solo le queda esperar.

