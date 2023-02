Este domingo, en el último partido de la fecha 3 del Torneo Apertura 2023, Sporting Cristal venció a Alianza Lima por ‘walkover’ y dejó un precedente inédito en los duelos entre estos dos equipos. Tras haberse consumado la victoria de los ‘Celestes’, Irven Ávila, quien iba a ser el capitán en este encuentro, conversó con ‘Liga 1 MAX’ y se mostró disconforme por cómo se están dando las cosas en el fútbol peruano, pues como futbolistas profesionales lo que quieren es jugar.

El delantero de 32 años lamentó que no se haya llevado a cabo el partido ante los ‘Íntimos’, pues, en vista que se vienen importantes compromisos a nivel internacional –disputarán la Fase 2 de la Copa Libertadores 2023 ante el ganador de la llave entre Sport Huancayo y Nacional de Asunción–, no pueden llegar con tan poca continuidad.

“Se ganó, no de la forma que nos hubiera gustado, pero se sumó tres puntos. No es lo adecuado por lo que se nos viene a nosotros que es un partido internacional y lo que tenemos en mente es comenzar a hacer fútbol y esto no nos ayuda”, manifestó el atacante nacido en Huánuco.

Respecto a la impresión que le ha dejado Tiago Nunes desde su llegada, Ávila valoró el cambio de mentalidad que ha tenido el plantel trabajando con el estratega brasileño. La Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y el primer objetivo para ellos será clasificar a la fase de grupos. Después, pensar en grande y romper esa negativa racha de no pasar a octavos de final –desde el 2004 que no lo consiguen–.

“El profesor llegó con otra mentalidad, otra intensidad, nos sirve mucho para lo que buscamos que es pasar de fase en Copa Libertadores. Ahora debemos mantenerlo y mejorarlo”, manifestó el exjugador de Sport Huancayo, quien renovó con Sporting Cristal por todo el 2023.

Sporting Cristal ganó por 3-0 tras la ausencia de Alianza Lima en el Alberto Gallardo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Por otro lado, el ‘Cholito’ opinó sobre el posible rival que les podría tocar en la segunda fase de la Libertadores: “Estamos pendientes de ambos rivales, somos conscientes de que ambos van a ser muy duros porque en torneo internacional la exigencia es otra y nos estamos preparando para cualquiera que sea el rival”.

Finalmente, respecto a la idea de juego que quiere plasmar Tiago Nunes, Irven Ávila la describió como intensa, buscando siempre recuperar el balón en campo contrario con mucha presión sobre el rival. “Queremos ser un equipo que presione, que siempre esté en campo rival y los entrenamientos nos sirven mucho para estos objetivos, estoy seguro de que en el partido que nos toque jugar se va a ver plasmado todo lo que trabajamos día a día”, puntualizó.





