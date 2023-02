André Carrillo no tuvo el mejor partido en el inicio del Mundial de Clubes. El peruano ingresó en la segunda etapa del duelo de Al Hilal vs. Wydad Casablanca, pero tuvo que salir en el tiempo extra por una lesión que parecía ser de gravedad por los lamentos de ‘la culebra’. Todo estos temores han sido despejados porque se confirmó que el golpe no pasó a mayores.

Tras una serie de revisiones con el cuerpo médico del club, el problema en el tobillo no reviste de mayor gravedad. “André Carrillo tiene una lesión menor y no estará fuera de las canchas por mucho tiempo”, se dejó leer a través de las redes sociales del club árabe.

Ni bien culminó el partido, Carrillo fue traslado con dirección a un hospital en el país de Marruecos porque fue sometido a rigurosas evaluaciones. La lesión fue de ligamentos articulares en medio del partido por la ronda inicial del Mundial de Clubes que terminó con una victoria de los árabes.

El jugador de la Selección Peruana no pasó mayores problemas y el dolor fue parte del momento. Sin embargo, por temas de precaución, el club ha decidido no incluirlo en la nómina de convocados para el partido del martes 07 ante Flamengo de Brasil por las semifinales en el Mundial de Clubes.





La lesión de André Carrillo

La ‘Culebra’ inició las acciones en el banquillo de suplentes, siendo requerido por Ramón Díaz a diez minutos de la finalización del compromiso contra los africanos. Con él en la cancha, los azules consiguieron el empate momentáneo, aunque no todo sería alegría para el extremo de la Selección Peruana: minutos después dejó el campo lesionado.

La acción se dio sobre los 109 minutos del partido, el mismo que entró en tiempo suplementarios debido al empate 1-1 que ambas escuadras mantuvieron en el tiempo reglamentario con anotaciones de Ayoub El Amloud (para los locales) y Mohamed Kanno (para los asiáticos).

A pesar de los intentos de André Carrillo por seguir en el Al Hilal vs. Wydad AC, el extremo nacional no pudo reincorporarse a las acciones, siendo reemplazado por Musab Al Juwayr para los minutos finales de la contienda cuyo ganador enfrentará a Flamengo de Brasil.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.