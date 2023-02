Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura 2023 y de una manera muy atípica: ganando por ‘walkover’ y con un marcador de 3-0 a favor, tras la ausencia de Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. Este desenlace no dejó muy contentos a los rimenses, tal como lo hizo saber Joel Raffo, presidente del club, al conversar con los medios de comunicación en rueda de prensa.

El directivo evidenció su incomodidad por cómo se dieron las cosas en el recinto del Rímac, pues esperaban disputar el encuentro ante los victorianos. No obstante, señaló que están tranquilos pues considera que están del lado de la legalidad. “Esta situación nos incomoda a todos, pero tenemos la tranquilidad que estamos cumpliendo de acuerdo a lo que corresponde en el marco de la legalidad”, manifestó.

Recordemos que Sporting Cristal es uno de los clubes que se acogió al nuevo modelo de negocio y transmisión de la Liga 1 propuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que, a diferencia de Alianza Lima, no tiene inconvenientes en participar en el campeonato. Raffo considera que dicho modelo es el mejor para el fútbol peruano, a mediano y largo plazo.

“Más allá de este modelo que propone la FPF, que es el mejor para el fútbol peruano a mediano y largo plazo, Sporting Cristal es un club que se ha caracterizado siempre en promover el bienestar colectivo y, por tanto, se mantiene firme en esta postura aunque siempre escuchando para tratar de tener el acercamiento necesario. Eso sí, nunca traicionando lo que son las formas y el bien colectivo de nuestro fútbol peruano”, acotó el mandamás del elenco bajopontino.

Sobre los estatutos en los que se basa la FPF, Joel Raffo dijo: “Hay que recordar que estos estatutos se aprobaron el 2019 que por forma no fueron aceptados, sin embargo en octubre del 2021 se aprobaron y por ello Cristal ya estuvo preparado para este momento. Esto se veía venir y teníamos que adecuarnos para el beneficio de la Liga en su conjunto”.

Joel Raffo considera que están del lado de la legalidad al apoyar a la FPF. (Foto: GEC)

Los posibles descensos, la salida de Agustín Lozano y los rumores sobre Yotún

Ya que hasta la fecha han sido cinco los clubes que han perdido sus partidos por ‘walkover’ –Cusco FC, Cienciano, Deportivo Binacional, Melgar y Alianza Lima–, el presidente ‘celeste’ fue consultado sobre el posible descenso de estos equipos, ya que, de sumar un nuevo ‘W.O’, perderán la categoría tal como está establecido en el reglamento.

“Esta situación nos incomoda y seremos muy respetuosos de las decisiones que se tomen. Acá no se trata de ver quién tiene la razón y las soluciones son para todos y no solo para unos cuantos. Realmente no nos corresponde hablar de lo que va a ocurrir, porque será la FPF y sus órganos competentes lo que van a decidir, seguramente tratando de la mejor manera por toda la inversión que estamos haciendo en el fútbol peruano”, añadió.

Por otro lado, Raffo habló sobre el interés de algunos clubes de que Agustín Lozano deje su cargo de presidente en la FPF: “No mezclemos esta situación con un tema político, sino hay que verlo por separado. Nosotros fuimos a buscar información y esto es lo que hay con reglas de juego definidas. Si no quieres estar en el sistema, la FIFA es muy clara en este tema. Por lo pronto, lo planteado por la FPF es lo mejor en el corto, mediano o largo plazo”.

Finalmente, sobre la ausencia de Yoshimar Yotún en la nómina de hoy para el partido ante Alianza Lima, puntualizó que solo se trató por un tema físico, y no tiene nada que ver con los rumores que lo colocan en carpeta de la Universidad Católica de Chile. “‘Yoshi’ está bajo la supervisión del área médica porque presenta una leve distensión y por precaución hoy no estuvo con el grupo”, cerró.





