Kevin Serna fue uno de los mejores jugadores de ADT y de la Liga 1 Betsson en esta temporada. Fue vital para que su equipo clasifique a la Copa Sudamericana. Debido a su gran campaña, Sporting Cristal lo tenía en su mira y llegó a tener conversaciones avanzadas con el futbolista y la directiva del cuadro tarmeño. Sin embargo, en los últimos días, Alianza Lima lanzó una oferta inmejorable y finalmente fue quien consiguió el fichaje del colombiano. En este panorama, Joel Raffo, presidente del club bajopontino, aseguró que la operación no valía el dinero que pedía el conjunto de Junín.

La directiva de SC ya tenía casi todo listo para cerrar el fichaje del delantero, pero todo cambió cuando la escuadra de La Victoria envió una oferta más jugosa para las arcas de ADT. “Con respecto a Kevin Serna, nuestra evaluación del jugador era una. Cuando nosotros habíamos concretado, todo cambió. Nosotros decidimos no pagar lo que quería ADT, porque consideramos que la operación no lo valía, y nosotros no vamos a pagar capricho”, comentó Raffo luego de la victoria de Sporting Cristal ante Alianza Atlético (3-0).

Guido Bravo, director deportivo de Sporting Cristal que puso su cargo a disposición este domingo, también se refirió al caso que rodea al futbolista ‘cafetero’. “Había un acuerdo con el jugador y ADT, pero ambos desconocieron el trato. Kevin Serna quería venir a Sporting Cristal. Pero no somos el club económicamente más poderoso del fútbol peruano”, señaló al respecto en una conferencia de prensa post partido.

Es importante mencionar que el colombiano jugó dos temporadas con ADT en la Liga 1 Betsson. Hoy disputó su último duelo como jugador del cuadro tarmeño, y fue en el empate sin goles ante Carlos A. Mannucci. De esta forma, quedó listo para cerrar su incorporación al cuadro blanquiazul. Ojo, Depor supo que el vínculo sería por tres temporadas.





Así fue la temporada 2023 de Sporting Cristal

Sporting Cristal inició la temporada disputando la Copa Libertadores. Llegó hasta la fase de grupos y quedó ubicado en el D junto a Fluminense, River Plate y The Strongest. Finalizó en el tercer puesto, con 8 puntos, y pasó a la Copa Sudamericana. De esta forma, jugó los play-offs ante Emelec para ver quién llegaba a los octavos de final. Cayó 1-0 en la ida y empató 0-0 en la vuelta. Así quedó eliminado del torneo continental.

En la Liga 1 Betsson, el cuadro ‘cervecero’ quedó en el segundo lugar del Torneo Apertura 2023, con 35 puntos, solo por debajo del primer lugar Alianza Lima. En el Torneo Clausura 2023 tenía muchas chances de ganarlo, pero dos caídas en Cusco (ante Cienciano y Cusco FC) lo bajaron del primer puesto. Finalmente, terminó en el cuatro lugar y no clasificó a las finales por el título nacional.





