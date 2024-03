Contra Always Ready faltó la picardía que lo caracteriza, que hace levantar a la tribuna cada vez que encara, pues apenas fueron destellos de su atrevimiento ni tampoco fue el socio ideal para Martín Cauteruccio. No es un dato menor que su molestia en el tobillo izquierdo aún estaba latente, el cuerpo médico de ‘SC’ hizo milagros para que Enderson Moreira contara con él desde el inicio, pero su performance claramente estaba mermada. De inmediato, en las redes, que siempre son un termómetro, empezaron a señalarlo: “Su ‘prime’ solo duró un par de meses”, “Es uno de sus peores partidos”, son algunas frases que soltaron los ‘expertos’ anónimos.

Para nadie es un secreto que Grimaldo, a sus 21 años, es un talento neto de exportación. Pese a su corta edad, tiene un lugar ganado en el ‘11′ de Cristal, además ya hizo su debut con la selección el año pasado, dejando buena imagen. Le tocó estrenarse nada más que ante la Brasil de Neymar y se ganó los aplausos por su entrega y atrevimiento. “Grimaldo sacó todo el barrio del Rímac y es un proyecto que en el corto o mediano plazo, va a terminar jugando en equipos importantes”, dijo Juan Reynoso, el extécnico de la bicolor, quien le dio la confianza para arrancar en dos partidos de las Eliminatorias (contra Bolivia y Venezuela).

Venta frustrada y deseo europeo

En 2023 hubo tres jugadores que se ganaron el protagonismo en la Liga 1: Piero Quispe, Bryan Reyna y, obvio, Grimaldo. Los dos primeros actualmente ya están jugando en el extranjero, en Pumas de México y Belgrano de Argentina, respectivamente. ¿Y Grimaldo? Tuvo una tentadora oferta también de Belgrano y Talleres y, según medios argentinos, la propuesta de ambos rondaba los 2 millones de dólares. Pero todo quedó únicamente en negociaciones.

Desde La Florida y el entorno de Grimaldo apuntaban a que el chico del Rímac quería jugar en Europa. Desde Portugal, también hubo algunos sondeos, principalmente del Gil Vicente y Casa Pia, ambos equipos de la Primera División de ese país, pero igual todo quedó en especulaciones. La prensa lusa hasta le dedicó algunas notas al peruano, al que destacaban por su habilidad y velocidad.

Es obvio que el deseo del jugador, y también de la directiva celeste, es vender lo más pronto posible a Grimaldo. Al parecer, Europa es el destino preferido del extremo, y asimismo que se trate de una liga atractiva que pueda potenciar una posible venta a futuro. “Siempre hay conversaciones, propuestas y alternativas para un mejor crecimiento para él. Hoy por hoy, él es jugador del club, pero eso no quita que venga una propuesta para que pueda dar un siguiente paso. Hemos recibido interés de distintos países, de prácticamente todos los continentes en este último año y medio por él”, dijo Joel Raffo, presidente de Cristal.

Los 100 de Grimaldo

Sin competencia internacional, Grimaldo deberá estar enfocado al 100% en la Liga 1 Te Apuesto 2024. De hecho, para asegurar un buen contrato en el exterior será clave que incremente su nivel en los próximos meses. Para Enderson Moreira es un fijo en su esquema de 4-3-3, aunque por el momento los registros no lo vienen acompañando: suma tres partidos y una asistencia. Por ahora, unas estadísticas que no van acorde a su correcto nivel del 2023, donde fue uno de los jugadores más influyentes de ‘SC’, además de ser el Sub 23 con más goles y más asistencias en el torneo. Acabó con ocho tantos y siete pases gol en la temporada.

Lo más probable es que Grimaldo empiece a adueñarse de la posición de extremo tras recuperarse de su lesión en el tobillo izquierdo (esguince). Y su primer ensayo para volver a ser aquel jugador desequilibrante será este sábado contra Atlético Grau. Además, contará con el apoyo del estadio Alberto Gallardo que siempre lo tiene como uno de sus ‘engreídos’. Es ahora cuando Grimaldo tiene que volver a despegar y volverse el rey del show en este 2024.

Los registros de Grimaldo desde que hizo su debut con ‘SC’ en 2020

Ítem Número Partidos 100 Goles 13 Asistencias 12 Minutos 6099





