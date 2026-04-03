En medio de una semana complicada para la gente del Rímac, en el que el barco se encontraba a la deriva sin un líder que timonee en dirección a los primeros puestos de la tabla de posiciones, se anunció que uno de los que pertenecía ya a la casa de Sporting Cristal se encargue de planificar el desempeño del equipo en el compromiso ya pactado frente a CD Moquegua. Fue Iván Bulos quien tuvo esa gran responsabilidad y que, para su mala suerte, terminó con una derrota, por ello dio la cara asumiendo los errores cometidos en el planteamiento y los cambios.

Sorpresivamente, el Estadio Alberto Gallardo se convirtió en el escenario de la primera victoria de CD Moquegua como debutante en la Liga 1 2026, algo que no cayó muy bien a los hinchas ‘celestes’ que se fueron decepcionados por lo mostrado por los integrantes de su equipo.

Pero sobretodo disgustados porque, pese a que ya se anunció a Zé Ricardo como el nuevo entrenador, para la fecha presente del torneo peruano fue Iván Bulos quien tuvo que suplir ese lugar pues el brasileño aún no se encuentra en suelo peruano.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentaron por la Liga 1. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Es el mismo peruano quien explicó cuál fue el principal error del equipo, en dicha derrota. “En el primer tiempo estuvimos un poco imprecisos, apurados de querer sacar el resultado rápido y caímos en el juego de ellos. Con un gol en contra estuvo más difícil y después se hizo el partido más cuesta arriba”, comentó en conferencia de prensa.

Además, reveló que como Jefe de la Unidad Técnica de Menores del club, eligió darle prioridad, en los cambios, a los más jóvenes pues evalúo que sí podrían dar la talla para enfrentarse a un rival como Moquegua, pero al final no le resultó como esperaba.

“Soy absolutamente responsable de los cambios que decido a lo largo del partido, cada cambio que hice pensé que era lo mejor porque soy el primero que quiere ganar. Ese último cambio con Jose María en lugar de Benavente, creía que con las entradas de Mellán iba a tener mucho más profundidad y buscábamos un jugador más rápido también”, afirmó.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentan por la Liga 1. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Respondió a sus críticos

Si bien, no es la primera vez que cuestionan su presencia en posiciones cercanas al primer equipo, aceptó que cuando le ofrecieron la oportunidad no dudó en tomarla porque es importante para él seguir sumando experiencia que le permita crecer.

“El fútbol es así, he tenido un montón de situaciones en mi carrera en la cual uno tiene una oportunidad y la desperdicia. Este contexto no es el idóneo, pero estoy seguro que nunca tendré el escenario idóneo, pero yo me sigo preparando. Si me caigo me levanto, ese es mi lema”, declaró

Asimismo, el delantero nacional se refirió a las críticas que ha recibido en los últimos días por asumir este cargo, recalcando que obviamente hay gente que no le puede gustar como puede dirigir, pero eso no quita que respeta todo lo que se diga se su persona.

“Seguramente hay gente que no le gusta como entreno, al igual que cuando fui futbolista. Yo respeto absolutamente todas las opiniones sin ningún problema, pero mi mentalidad es de levantarme. Si te parece que no estuve a la altura, lo respeto. Tengo otro pensamiento y vamos a ver más adelante”, concluyó.

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