El mercado de pases empieza a moverse incluso antes de que termine la temporada y, como suele ocurrir, los rumores no tardan en instalarse alrededor de nombres pesados del fútbol peruano. En medio de definiciones deportivas y con objetivos aún en juego, cualquier palabra toma fuerza. Sporting Cristal no es ajeno a ese escenario y sus directivos saben que cada declaración puede generar múltiples lecturas. Más aún cuando se trata de futbolistas con pasado internacional y presente vigente. En ese contexto, una pregunta puntual bastó para encender el debate.

Antes de emprender viaje rumbo a Cusco, Julio César Uribe fue abordado por la prensa para referirse a distintos temas vinculados al futuro del club celeste. El director de fútbol rimense habló con cautela, dejando en claro que el enfoque principal está puesto en cerrar bien la temporada y cumplir los objetivos trazados.

Uno de los primeros nombres que apareció fue el del colombiano Andrey Estupiñán, delantero que ha sido vinculado a Sporting Cristal para el 2026. Al respecto, Uribe evitó entrar en especulaciones y marcó una línea clara sobre cómo se manejan internamente ese tipo de decisiones.

“No puedo opinar sobre algo que no conozco, solo estamos enfocados en lo que queremos alcanzar”, señaló el directivo, remarcando que cualquier evaluación pasará primero por el informe del comando técnico. En esa misma línea, sostuvo que la institución respaldará plenamente lo que decida el entrenador.

Julio César Uribe es director de fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Qué dijo sobre Luis Advíncula?

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando fue consultado por Luis Advíncula y los rumores que lo acercan a Alianza Lima. La respuesta de Uribe, lejos de cerrar el tema, dejó una sensación de misterio que rápidamente empezó a circular entre hinchas y medios.

“Pregúntale a Lucho, nada más”, fue una de las frases que soltó el ‘Diamante’, destacando además el recorrido y la jerarquía del lateral peruano. Acto seguido, agregó un comentario que no pasó desapercibido: “Soy demasiado grande para sorprenderme, yo ya no me sorprendo de nada”.

Las palabras del directivo rimense fueron interpretadas de distintas maneras, especialmente por el peso del nombre involucrado y por el contexto del mercado local. Advíncula, referente de la selección y con presente en el extranjero, aparece como un jugador capaz de mover el tablero en cualquier club peruano.

Mientras tanto, en Sporting Cristal prefieren mantener la calma y esperar a que concluya el campeonato antes de tomar decisiones finales. Uribe fue enfático al señalar que todo se analizará con tranquilidad y bajo un mismo objetivo institucional.

Por ahora, no hay confirmaciones ni anuncios oficiales, pero las declaraciones ya hicieron efecto. En plena recta final de la temporada, el nombre de Luis Advíncula volvió al centro de la conversación y dejó abierta una incógnita si volverá al fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR