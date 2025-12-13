Después de semanas de intensas negociaciones, en donde la hinchada de Universitario de Deportes vivió en la incertidumbre por la planificación deportiva para el 2026, finalmente en la interna llegaron a un acuerdo para romper el vínculo con Jorge Fossati, quien se marcha del club siendo parte clave del tricampeonato con dos títulos nacionales (2023 y 2025). En medio de eso, no había mucho tiempo para los lamentos ni las largas despedidas, pues el área deportiva, liderada por Álvaro Barco, tenía en sus manos la misión de buscar al sustituto ideal con el reloj en contra.

Así pues, el principal candidato para tomar la posta del ‘Nono’ salió a la luz el último viernes: el español Javier Rabanal, director técnico que sacó campeón a Independiente del Valle en la LigaPro de Ecuador y lo llevó hasta semifinales de la Copa Sudamericana. El entrenador de 46 tiene el visto bueno de Barco y desde hace unas horas iniciaron las primeras conversaciones para encaminar su posible llegada a tienda crema.

Rabanal no es un desconocido para la ‘U’, pues además de la investigación previa respecto a su idea de juego y la propuesta que plasmó durante el 2025, durante esta temporada le tocó enfrentarlo en la Copa Libertadores, con un saldo de una derrota por 1-0 en Sangolqui y un empate por 1-1 en Lima. En dicha igualdad, el español tuvo su primer contacto directo con el Estadio Monumental, recinto del cual quedó sorprendido y podría recibirlo dentro de poco.

A pesar de que aquel 1-1 no le favoreció mucho a Universitario y sí a IDV, Rabanal pudo apreciar la presión que ejerce el recinto merengue sobre sus rivales, especialmente por el aliento incesante de las más de 60 mil almas que lo llenaron aquella noche del 5 de agosto. “El público aquí aprieta. Es de los campos, de todos los que he visitado, que más aprieta. Para el futbolista es difícil escapar de esa presión”, sostuvo durante la conferencia de prensa pospartido.

Universitario e Independiente del Valle empataron por 1-1 en el Estadio Monumental. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

En otro momento de la charla con los periodistas, Javier Rabanal valoró el empate cosechado en Lima y elogió las armas ofensivas que utilizó la ‘U’ en aquel partido: Alex Valera y Edison Flores. Según su percepción, el primer tiempo fue muy disputado y por eso en dicha parte se dieron los dos goles, algo que no pasó en la etapa complementaria donde su equipo supo dominar por largos pasajes.

“No es un mal punto. Te queda la duda que si no nos hubiesen empatado tan rápido, qué podía haber sucedido. Creo que el empate es justo y fue un primer tiempo igualado. El segundo tiempo fue más de nosotros. El punto fue trabajado y sufrido. Nos hicieron gol de pelota parada y ellos arriba tienen dos tipos muy fuerte”, añadió.

En el balance general, aquel empate, aunque no fue un buen resultado para Universitario por haber jugado de local, terminó pesando para clasificar a los octavos de final, mientras que Independiente del Valle quedó tercero en el Grupo B y clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Eso sí, en aquel torneo tuvieron una participación más que destacado, quedando a un paso de la final al ser eliminados por Atlético Mineiro en semifinales, con un global de 4-2 en contra.

¿Qué falta para que Javier Rabanal se ponga el buzo de Universitario? Por el momento, desde Ecuador confirmaron que el español llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con IDV, por lo que solo se quedará a dirigir los dos últimos partidos que le quedan en la LigaPro. Un detalle no menor es que esta ruptura no está directamente ligada con el interés de los cremas, ya que es algo que se venía cocinando de hace semanas por la relación desgastada con Michel Deller, presidente del club.

Los próximos días serán cruciales para que esto se defina, pues en la ‘U’ no quieren perder mucho tiempo teniendo la pretemporada a la vuelta de la esquina –los jugadores volverán a Campo Mar el lunes 5 de enero–. Según informaron en L1 Radio, si las tratativas con Javier Rabanal no llegan a buen puerto, el área deportiva ya tiene un plan de contingencia. Todo puede pasar.

Javier Rabanal llegó a ser asistente técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR