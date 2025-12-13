Los últimos días han sido muy movidos en Alianza Lima. Ha transcurrido exactamente una semana desde la derrota por penales ante Sporting Cristal, pero para los de La Victoria parece como si hubiera pasado un mes. Y es que en la interna hubo cambios bruscos en la planificación deportiva: Néstor Gorosito, quien había renovado su contrato hasta finales del 2026, fue destituido de su cargo por la caída ante los rimenses y, en tiempo récord, Pablo Guede fue oficializado como su sustituto de cara a la próxima temporada.

Las negociaciones fueron muy rápidas y todo terminó de cerrarse en las últimas horas. Apenas ‘Pipo’ fue avisado de que activarían su cláusula de salida, el área deportiva de Alianza Lima, encabezada por Franco Navarro Monteiro como director deportivo y Franco Navarro Mandayo como gerente deportivo, se puso manos a la obra para que el asunto no se dilate. Según informaron en RPP Noticias, ambos viajaron a Argentina para todo se finiquite a tiempo.

En el comunicado de su presentación, el cuadro íntimo hizo hincapié en el estilo de juego que buscará plasmar Pablo Guede durante el 2026, priorizando el fútbol ofensivo, intenso y atractivo, muy ligado a la propuesta histórica de la institución. Curiosamente, esta filosofía dista mucho de lo que buscaron por Gorosito, un entrenador menos táctico y más vinculado a la motivación y libertad creativa para sus jugadores.

“El experimentado entrenador argentino, con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España, es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada”, señalaron los blanquiazules.

Al confirmarse esta contratación, vale la pena recordar una curiosa anécdota que vincula a Guede con un futbolista peruano, cuando ambos coincidieron en el desaparecido Monarcas Morelia del fútbol mexicano. Se trata de Edison Flores, quien fue dirigido por el argentino durante el segundo semestre del 2019, y hace poco contó la vez en la que una mala decisión suya terminó en una discusión con el entrenador, provocando su salida del cuadro de la Liga MX.

Edison Flores coincidió con Pablo Guede en el desaparecido Monarcas Morelia. (Foto: Monarcas Morelia).

Todo se dio luego de su boda con su exesposa Ana Siucho, el pasado 21 de diciembre del 2019. El ‘Orejas’, actual jugador de Universitario de Deportes, acababa de casarse y pensó que dicha situación le permitiría tener un trato especial por parte de Pablo Guede, a quien le pidió unos días más de vacaciones antes de volver a México. La negación del DT fue rotunda.

“Llamé al técnico (Pablo Guede): ‘Profe, recién me he casado, no sé si me puede dar unos días más’. Me dijo: ‘¿Qué? Pero, ¿cómo me vas a decir eso a esta hora, si ya todos tus compañeros están regresando? No, no. Haz lo que quieras’”, reveló en una entrevista con Enfocados, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Con sus compañeros en la concentración del Monarcas Morelia, Flores entró en razón tras la discusión y posteriormente se enteró que no jugaría más mientras Guede fuera el entrenador. “Por terco me quedé. Me entró la conciencia ya dos días después. Unos compañeros me contaron que el DT había dado una charla y dijo que yo ya no iba a jugar más. La malogré, tenía que pedir disculpas nomás”, añadió en su relato.

Esta pelea verbal con el bonaerense provocó su salida del club y posterior llegada al DC United de la MLS, no sin antes limar asperezas mediante una llamada telefónica. “Quería hablar con él por teléfono de alguna manera. Al mes (después de su venta a DC United) le envié un audio, me respondió, tuvimos una videollamada y allí solucionamos todo. En ese momento ya me quedé tranquilo”, cerró.

Es anécdota grafica un detalle importante sobre el carácter de Pablo Guede: es un entrenador que no se casa con nadie y si tiene que ser duro con sus decisiones, no dudará en hacerlo. Dentro de poco el argentino llegará a nuestro país para ser presentado en sociedad, además de iniciar el análisis exhaustivo del plantel que tiene, ver posibles salidas, algunas renovaciones y plantear los fichajes que necesitará para su idea de juego. El objetivo en La Victoria será uno solo: ganar el título nacional en la temporada de los 125 años de la institución.

Pablo Guede llega a Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

