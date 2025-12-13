En plena disputa del cupo a Perú 2 para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y a la espera del choque de vuelta ante Cusco FC, en Sporting Cristal se pusieron las pilas y comenzaron a planificar la próxima temporada. En ese sentido, con la continuidad de Paulo Autuori asegurada, el primer refuerzo llegaría desde Brasil: el volante Gabriel Santana, de amplia experiencia en su país, está a un paso de llegar a La Florida, ratificando que en La Florida siguen apostando por el mercado brasileño que le ha dado ciertos resultados en los últimos años.

La información fue proporcionada por el periodista brasileño Arcílio Neto del medio GloboEsporte. “Gabriel ya no es jugador del Mirassol . El centrocampista de 35 años deja el club con estatus de ídolo y está cerca de ser fichado por Sporting Cristal de Perú. Su contrato termina el 24 de diciembre, por lo que se marchará sin pagar ninguna tasa de traspaso”, indicó dicho medio.

Gabriel Santana es un mediocampista de 35 años que viene de ser pieza clave en Mirassol, que fue la revelación del Brasileirao 2025. El ‘Leao’ clasificó a la Copa Libertadores 2026 en su primera temporada en la máxima división brasileña al ocupar el cuarto lugar en la tabla, solo por detrás del campeón Flamengo, Palmeiras y Cruzeiro con una plantilla integrada solo por futbolistas brasileños.

De hecho, Gabriel es el sexto jugador con más partidos con la camiseta amarilla y verde: 132 en tres temporadas. El centrocampista marcó 20 goles y dio 12 asistencias, siendo el autor del primer gol de Mirassol en la historia de la Serie B en 2023, y el primer gol del equipo en el Maracaná, ante su exequipo Flamengo, en la última jornada de la primera vuelta del Brasileirao.

Gabriel Santana cumplió más de 200 partidos con Flamengo. (Foto: Flamengo)

En 2025, el volante marcó ocho goles y dio tres asistencias en 36 partidos, siendo titular en la mayoría de compromisos. Eso sí, sufrió tres lesiones musculares este año, según reporta la prensa brasileña, lo que será un tema de evaluación para el departamento médico de Sporting Cristal, al momento de realizar los eventuales exámenes médicos, en caso se concrete esta operación.

Cabe precisar que Gabriel Santana no hizo divisiones menores en ningún equipo profesional, en un caso bastante parecido al de Álex Valera en el fútbol peruano, y fue descubierto por Bahía jugando fútbol callejero en Salvador a los 19 años. Destacó en dicho equipo y llamó la atención del Flamengo. Con el ‘Mengao’ jugó 205 partidos entre 2013 y 2017. Luego jugó en Sport Recife, Kashiwa Reysol de Japón, Coritiba y CSA.

De concretarse, Gabriel se sumaría a Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu, quienes tiene contrato vigente con Sporting Cristal, como los futbolistas brasileños del plantel celeste. Ignácio da Silva, hoy en Fluminense, y Brenner Marlos, actualmente en Nam Dinh de Vietnam, también llegaron a equipo rimense en los últimos años, además de Thiago Nunes y Enderson Moreira, antecesores a Paulo Autuori en la dirección técnica.

De hecho, la posible llegada de Gabriel Santana se puede cristalizar luego de la final de vuelta por los play-offs ante Cusco FC, y también puede estar sujeta a la ubicación que ocupe el cuadro celeste en la próxima Copa Libertadores. Quedar como Perú 2 asegura un mayor ingreso económico para futuras incorporaciones, por lo que otro resultado podría afectar el acuerdo de palabra con algunos posibles refuerzos.

Sporting Cristal define el cupo de Perú 2 ante Cusco FC este domingo de visita. (Foto: Liga 1)

