Llegó el sábado por la noche como uno de los refuerzos de Sporting Cristal para esta segunda mitad del año, al día siguiente entrenó en la Florida y el martes hizo su flamante debut con el equipo. Nicolás Pasquini no perdió tiempo y se puso de inmediato a las órdenes de Tiago Nunes. Pese a no tener tantos minutos en Talleres (su último club), el argentino entró en el partido ante Emelec por la Copa Sudamericana y dio buenas sensaciones de lo que puede aportar. Con apenas tres entrenamientos, el argentino dio el salto al verde, hecho que genera sorpresa, en especial en una Liga 1 Betsson donde otros fichajes han tomado más tiempo en ponerse en forma y sumar sus primeros minutos. Como ejemplo, está el caso particular de Roberto Siucho, flamante refuerzo de Universitario, quien aún no debuta con la crema pese a que ya lleva cuatro meses de su llegada.

Pasquini llegó para cubrir una posición donde los celestes padecían de jerarquía: lateral izquierdo. Con el bajo nivel de Loyola, la juventud de Leo Díaz y la posición alterna de Lutiger, la dirigencia se encargó de buscar un jugador que encaje en el sistema de Nunes y que el propio ‘profe’ apruebe. Esto teniendo en cuenta lo que se venía, Clausura y ‘Suda’, necesitaban un defensa que marque la diferencia y sea titular.

El argentino de 32 años, que no jugaba desde finales de mayo, enrumbó a Lima y su experiencia lo avala . Identificado con Lanús y ganador de cuatro títulos, entre ellos la Sudamericana en 2013, Pasquini le saca ventaja al resto de nombres en su posición en Cristal. Lo poco que se vio ante Emelec son prueba de ellos, pisa el área, tiene remate de media distancia y solo le falta que los compañeros lo conozcan más.

Pasquini este año Partidos Jugados Minutos Jugados Goles/Asistencias Talleres (Argentina) 8 599′ - Sporting Cristal 1 13′ - TOTAL 9 612′ -

Eso sí, resulta anecdótico que Nicolás Pasquini estando menos de una semana ya haya debutado en Cristal, mientras que en Universitario de Deportes, Roberto Siucho aún no haya tenido minutos con el equipo, pese a que ya lleva más de 500 días en la institución de Ate.

¿Por qué aún no debuta Siucho?

Aunque no es una comparación como tal, porque Pasquini es lateral y Roberto Siucho es extremo, sí llama la atención como un refuerzo rimense para esta segunda mitad de año ya debutó antes que un fichaje traído en marzo en Universitario. El crema volvió a Ate en marzo, pero ya lleva cuatro meses y solo en dos partidos ha salido en la banca de Jorge Fossati, ante ADT y ante Gimnasia (donde fue expulsado).

¿Por qué? Para empezar, Siucho regresó a Perú luego de su paso por China, donde jugó en dos equipos y hasta renunció a la ciudadanía peruana. Su último partido fue en diciembre del 2021 y bajo ese escenario llegó libre a Universitario para entrenar a inicios del 2023, pero no fue hasta marzo que fue anunciado como refuerzo crema.

Siucho llegó como una apuesta de la administración crema que lo vio como un canterano que podía volver a su mejor nivel, pero hasta el momento no ha debutado, ni en Liga 1 ni en torneo internacional. Y aunque Carlos Compagnucci en su momento aprobó su fichaje, quien dirige ahora a la ‘U’ es Jorge Fossati. El extremo de 26 años se tardó en recuperar su nacionalidad peruana y por si fuera poco estuvo lesionado.

Ya sin ningún problema físico ni documentario, Siucho sigue sin ser tomado en cuenta por Fossati. ¿La razón? La posición en la que juega ya tiene más de nombre por delante suyo. Para el uruguayo, el puesto de extremo por derecha le pertenece a Andy Polo, allí tambíen puede jugar Luis Urruti, José Rivera y el propio Yuriel Celi.

Mientras que en la otra banda, está José Bolívar, que desempeña una labor más defensiva, al igual que Nelson Cabanillas. Y para un cambio ‘fijo’ aparece Edison Flores, que una vez que recupere el ritmo será titular, lo que margina aún más a Siucho.