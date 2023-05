17 partidos de Tiago Nunes con Sporting Cristal:



✅ 2-1 vs Deportes Tolima 🇨🇴

🔘 1-1 vs Carlos A. Mannucci

✅ 1-0 vs Melgar

❌ 2-0 vs Nacional 🇵🇾

✅ 5-1 vs Nacional 🇵🇾

🔘 0-0 vs ADT

🔘 0-0 vs Huracán 🇦🇷

🔘 4-4 vs Deportivo Garcilaso

✅ 1-0 vs Huracán 🇦🇷

✅ 2-1 vs Atlético… pic.twitter.com/gn2eDqWwAM