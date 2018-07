Sporting Cristal , a través de su presidente Federico Cúneo , mostró su fastidio sobre la renuncia de los miembros de la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación . Para el dirigente, esta situación no le hace bien al desarrollo de nuestro fútbol.

"Es una incomodidad tremenda. Al que le hacemos daño es al fútbol peruano, al espectáculo. Hay muchos equipos, no voy a señalar a ninguno, pero todos sabemos que no tienen divisiones menores. Estamos engañando a los socios de la Asociación, al público. Esto no es sostenible", indicó el máximo directivo en el programa de 'Fútbol como cancha' de RPP .

En ese mismo sentido, Federico Cúneo agregó de forma severa: "Si tú quieres jugar fútbol profesional, tienes que tener los recursos para cumplir con las exigencias de la FIFA, sino dedícate a otra cosa".

Tras polémica con Universitario: los integrantes de la Comisión de Licencias de la FPF renunciaron

El presidente de Sporting Cristal aclaró que no está en contra de ningún club que haya tenido problemas con la Comisión de Licencias. Sostuvo que su postura se sustenta en la necesidad de contar con un ente que controle el cumplimiento de las reglas por parte de todos los clubes del Descentralizado .

Cúneo manifestó su deseo de que se tomen medidas rápidas para reponer dicho organismo. "No es por apoyar a ninguna persona, nuestro mensaje es que aquí hay que hacer algo por el fútbol peruano", finalizó.

