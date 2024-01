Motivación pura. Esta tarde, Martín Cauteruccio fue presentado en sociedad como flamante refuerzo de Sporting Cristal de cara a lo que será la temporada 2024. En medio de ese contexto, el delantero argentino dio detalles de las expectativas que posee con los dirigidos por Enderson Moreira, sobre todo porque hay dos retos: alcanzar el título de la Liga 1 Betsson y hacer un buen papel en la Copa Libertadores: los rimenses disputarán el certamen desde la Fase 2, contra Always Ready de Bolivia.

“Estoy muy contento de estar acá y de poder pertenecer a esta hermosa institución. Dejaré todo para dejar al equipo en lo más alto. Es un honor ser parte de este equipo. Estoy feliz de estar en una institución que siempre te exige llegar a lo más alto y estoy preparado para eso”, sostuvo el delantero en conferencia de prensa.

Por otro lado, Martín Cauteruccio confesó que tuvo comunicación con un exjugador de Sporting Cristal y otro que forma parte del actual plantel antes de estampar la firma en tienda rimense. Sí, recibió referencias de la grandeza de la institución, llenándose así de ilusión y optimismo para afrontar este nuevo desafío en su carrera.

“Tuve la posibilidad de hablar con el ‘Piqui’ (Jorge Cazulo) y me habló muy bien de la institución y de su gente, me dio las mejores referencias. Luego, conversé con Yoshimar Yotún y me pasó lo mismo, me animó a integrarme al equipo lo más pronto posible”, indicó el delantero argentino con pasado reciente en Independiente de Avellaneda.

Los registros de Cauteruccio en 2023

Si tomamos en cuenta lo que fue la campaña 2023 con Independiente de Avellaneda, Martín Cauteruccio disputó un total de 38 compromisos, divididos entre la Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina. Asimismo, firmó 12 goles y brindó dos asistencias. Estas cifras fueron más que suficientes para que el área deportiva del combinado celeste vea con buenos ojos la llegada del jugador de 36 años

Sí, todo se dio con el visto bueno del comando técnico encabezado por Enderson Moreira. Ojo, hasta el momento estos son los refuerzos de los del Rímac: Quembol Guadalupe, Fernando Pacheco (regresa de préstamo), Santiago González, Diego Enríquez (regresa de préstamo) y Gustavo Cazonatti.

La agenda de Sporting Cristal

Para este 2024, Sporting Cristal tendrá el reto de pelear por su pase a la fase de grupos de la Libertadores, además de lograr buenos resultados en el torneo local, para así aspirar de nuevo al título. Con esto en mente, el 14 de diciembre del año pasado, los celestes arrancaron su pretemporada y, desde el arribo de Moreira a la capital, no han parado de trabajar la parte física.

En el cronograma de trabajo se tuvo en cuenta a un rival de peso para así empezar el año con buen pie. Se trata de la Universidad Católica de Chile, equipo que pisará territorio peruano para la ‘Tarde Celeste 2024′. ¿Cuándo se dará? El domingo 14 de enero desde las 12:00 p.m. en el Estadio Nacional (el partido iniciará a las 4:00 p.m. y será transmitido por la señal de Latina TV).





