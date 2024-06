Mientras la Liga 1 está de receso por la realización de la Copa América, los clubes vienen preparándose para llegar en forma al arranque del Torneo Clausura 2024, donde se definirá al próximo monarca del fútbol peruano. Sporting Cristal se quedó con la miel en los labios en el Apertura y quiere darle vuelta al asunto en este segundo semestre de la temporada que se avecina. Martín Cauteruccio es el claro ejemplo de que en la interna del cuadro rimense hay optimismo, especialmente ahora que llegó Guillermo Farré para intentar poner las cosas en orden tras la destitución de Enderson Moreira.

En una reciente entrevista con DSports, el delantero uruguayo relató detalles de lo que vivió hace poco cuando padeció de hepatitis y se perdió varios partidos por no encontrarse bien físicamente. Aquella enfermedad es cosa del pasado y ahora quiere reivindicarse en el segundo certamen de la campaña 2024, esperando mantener la racha goleadora que lo catapultó como el máximo anotador del campeonato con 16 tantos en 12 encuentros disputados.

“Este año lo que me sucedió fue que comencé con un granito en la cara. Acudí a un dermatólogo, me recetó un medicamento que después de tanto tiempo de haberlo tomado, empecé con algunos de los síntomas que tuve cuando tuve salmonella. De ahí se desencadenó, fui a hacerme los chequeos y me dijeron que tenía hepatitis”, relató el ariete ‘charrúa’.

En esa misma línea, Martín Cauteruccio valoró el hecho de que, a pesar de haber tenido que afrontar un cuadro hepático complicado, cerró el Torneo Apertura con minutos y eso lo motiva para lo que se le viene a Sporting Cristal. Asimismo, la pretemporada que están teniendo ahora les servirá para corregir aquellos errores que cometieron y buscar darle pelea a Universitario de Deportes en el mano a mano por el título nacional.

“Obviamente después de un tiempo de estar en cama y después empezar a rodar de vuelta, cuesta tomar forma. Pero bueno, creo que lo importante fue que terminé jugando. Ahora tenemos un tiempo de pretemporada que me viene muy bien para poner toda la máquina a punto. Mentalizado en eso”, agregó.

Por otro lado, ‘Caute’ habló sobre la posibilidad que tiene Sporting Cristal de demostrar que es candidato al título, sobre todo si consigue llevarse el Torneo Clausura para meterse a los play-offs. “Sé que el fútbol siempre da revanchas. Vamos a tener una nueva oportunidad para demostrar la clase de quipo que somos. A veces se desvirtúa un poco por la clase de partidos, esos son partidos donde se tiene que entregar no solo el 100 %, sino también un plus”, añadió.

Finalmente, Cauteruccio reconoció que ahora no tienen margen de error y están obligados a comenzar a sumar desde la primera jornada. “Es un campeonato que va a ser durísimo, nosotros tenemos que estar mentalizados para sacar lo mejor de cada uno, llevar al equipo a lo más alto y donde se merece. Nos da un gran aprendizaje y para lo que viene tenemos que estar con los dientes apretados”, puntualizó.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Comerciantes Unidos en su último partido por el Torneo Apertura, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando enfrente a Atlético Nacional por la Copa Ciudad de los Reyes, organizada por Alianza Lima. Dicho encuentro amistoso está programado para el jueves 27 de junio desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de streaming de Zapping.





