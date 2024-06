Germán, ¿estás de acuerdo con la convocatoria de Christian Cueva?

Todo el mundo se queja y reclama de por qué el técnico lo ha llevado, pero yo me pregunto: ¿a quién pone? No hay otro y no es culpa de Jorge Fossati, sino del fútbol peruano que no ha sacado a nuevos jugadores.

Pero Cueva no tiene club y está sin ritmo de juego. ¿Su elección no es contraproducente?

Ya nadie se acuerda de que en la anterior eliminatoria, pasaba lo mismo. La gente no quería a Cueva porque no jugaba en Arabia y solo entrenaba en la Videna. Pero cuando jugaba por la Selección, te metía un concierto y contribuyó para que Perú pudiera ganar varios de sus encuentros.

Es decir, confías en que ello puede volver a suceder en esta Copa América...

En un contexto normal, si tuvieras a otros jugadores, como por ejemplo, Yoshimar Yotún (lesionado), quien hubiera podido ayudar un poco... O si de repente, Piero Quispe se suelta más, yo también te diría Quispe. Mira, yo creo mucho en él, pero tiene que soltarse más...

El éxito de Perú no está supeditado en lo que pueda llegar a hacer un solo hombre. Sin embargo, está probado de que su juego en conjunto es la mejor fórmula para alcanzar las victorias...

Claro, pero acuérdate de que Cueva la hizo la vez pasada. Cuando nadie confiaba en él, hizo un par de maravillas y ganamos en Colombia. Eso sí, Perú se defendió espectacular. Pero Cueva sacó esa varita mágica que se necesita. Y sabes qué, ese creo que ha sido el problema en el fútbol peruano, que los entrenadores han desaparecido a los que tienen la varita mágica. Ahora quieren que corran, que marquen, que vayan y vengan, y no hay más lo que tiene que tener el fútbol peruano. Brasil con su fútbol de ese estilo, se ha ido al diablo, y Uruguay, el más rústico, increíblemente está jugando al fútbol, y le ha ganado tanto a Brasil como a Argentina. Entonces, Lionel Messi ya está en Estados Unidos y creo que haciendo películas, pero cuando va a jugar por la selección argentina, él la ‘rompe’.

En ese contexto, ¿qué te parece el desempeño de Sergio Peña y André Carrillo?

A veces, yo no los entiendo. La mejor idea sería sacrificar un poco de plata y jugar en una liga que te brinde un nombre. Míralo a Claudio Pizarro, el nombre que tiene. Él pudo haber dicho en su momento, ‘me quieren en Arabia, no, me quedo en Alemania’. Jugó y fue suplente, pero se mantuvo en un nivel de primera línea. Entonces, nunca entendí a esos jugadores que fueron a jugar a Rusia, Estados Unidos... El fútbol es lo más bonito que hay y jugarlo a ese nivel, mucho más. Creo que (Carrillo y Peña), no supieron escoger. Con la velocidad que tiene Carrillo, tendría que estar en un mejor lugar. Los jugadores que tú nombraste, ayudarían bastante, pero los he mirado y nada. Y esto sucede porque te acostumbras a un ritmo y cuando vienes a Sudamérica, que es la eliminatoria más brava del mundo, vas a voltear y ya te quitaron la pelota. Ahí te das cuenta que ya perdiste esa rapidez mental, no física.

¿Cuál es tu alineación de Perú en el debut de la Copa América?

Gallese; Zambrano, Araujo (Corzo), Callens; Advíncula, López, Cartagena, Peña, Flores; Lapadula y Guerrero. Me gusta Araujo porque es un jugador funcional. Advíncula está en un nivel superior; engancha con derecha y pega con izquierda. Arriba Paolo y Lapadula. El mejor once que te queda. A mí me hubiera gustado ver a Bryan Reyna y a Joao Grimaldo, quien para mi gusto debería de jugar más adelantado como los 10 que habían antes. Reyna y Grimaldo se te meten por el medio y son rápidos, a diferencia de Cueva y Quispe, quienes son más hábiles con la pelota. La misma diferencia que había entre Teófilo Cubillas y Julio César Uribe.

En tu equipo no pusiste a Christian Cueva...

Para arrancar, no lo creo. Sin embargo, otra cosa que podría suceder, es que lo pongan y empiece a preocupar al rival, porque lo van a mandar a marcar. No creo que digan ‘no, déjalo, está cansado’. Porque a él le das una posibilidad y te la hace. Entonces, lo pueden mandar a marcar y podría ser una jugada de Fossati. Eso sí, no sé si duraría Cueva los noventa minutos del partido. En Estados Unidos me cuentan que está haciendo un calor de los mil demonios. Y eso, de todas maneras, va a pegarle.

¿Cuánto afectará la ausencia de Renato Tapia? Criticaste duramente su postura en su momento...

Si tú como jugador tienes un problema, lo hablas con el entrenador. Luego, él se encargará de decir ‘bueno, déjalo ahí nomás, no contaré contigo’. Listo, se acabó. Este es un momento en donde tienes que pensar en tus compañeros, esto los golpea... Él abiertamente dijo que no tenía seguro, otros afirman que quería percibir un sueldo hasta que consiga equipo, o sea, qué pueden pensar los demás jugadores. Seguro iban a pedir también que les den un sueldo y un seguro. En el Perú, ni ‘Orejas’ (Flores) ni Polo, tienen ese seguro que estaba solicitando Tapia. Si la Federación le daba un sueldo y un seguro, el resto seguro diría: ‘¿Y yo?’ ‘Si es especial, entonces que juegue él pues’. Eso lo viví en la selección. A veces se le pagaba sueldo a otros jugadores a través de las empresas o canales de la televisión y esto generaba un reclamo de otros.

Pero, nadie decía nada porque se manejaba mejor en la interna. Se mejoraban los premios y éramos un solo grupo. Incluso hubo casos de premios dobles, temas diversos, tanto para el Mundial de Argentina 78′ y España 82′. Pero lo hablamos los pesos pesados, nos juntamos, ganamos y después más adelante los que carecían de premio doble, lo tenían. Había eso, pero soltarlo así, que no tengo seguro, encima en el momento que estamos, es como tirarte piedras. Se asesoró mal porque inclusive ‘patas’ de él no lo apoyaron y se quedaron callados. Y afuera eso se toma como ¿lo contrato o no?. A Fossati le consultaron y él dijo que no está. En el grupo no han estado de acuerdo con él. Esa fue mi crítica. Si quiere ganar más y contar con un seguro de un millón de dólares, bien por él. Sin embargo, me parece que el momento fue feo.

¿Cuál es la responsabilidad de la FPF en este problema?

No haber arreglado el tema con Fossati y él, antes de su llamado a la selección. Porque si la selección no tenía plata y, pese a ello, el jugador no iba a aceptar, entonces no se le llama. Sencillo. No se puede llegar a esto porque trasciende a nivel mundial. Muchas personas me llamaron a raíz de lo dicho, sobre todo, en un país donde estamos mal. La gente me dice: ‘yo jugaría gratis’. Otros me dijeron ‘qué suerte tienen, jugar al fútbol, mientras uno tiene que estar ocho horas sentado en un sitio’. Otros en cambio precisaron: ‘ganan bien, son famosos, y encima reclaman...’.

Este 21 de junio Perú debuta contra Chile. ¿Cuál es tu expectativa para el partido?

Yo estimo a Fossati y le deseo lo mejor al mando de la selección, pero la realidad es que hay que rezar diez Padre Nuestros y cinco Ave Marías. Si ves al equipo, no te digo que sean malos jugadores, pero no es el equipo que debió ser. Estar en un Mundial y estar cerca de jugar otro... Hace 17 años que un equipo peruano no pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Para mí la Copa Sudamericana no existe...

¿Por donde pasan tus dudas en el equipo de Jorge Fossati?

Todavía te puedes defender atrás. Tienes a Carlos Zambrano, al igual que Alexander Callens. Ambos mantienen lo que mostraron anteriormente. La otra vez miré un buen trabajo de Wilder Cartagena, pero de ahí para arriba, tenemos serios problemas.

En el sistema táctico que usa Perú, se juegan con dos carrileros. ¿Qué te parecen Andy Polo y Marcos López?

Polo te hace un buen trabajo, pero más defensivo. Y, muchas veces, si tú no atacas, que es lo que nos está pasando, como te dije hace un momento, estaremos rezando diez Padre Nuestros y cinco Ave Marías. Con Paraguay, no pateamos al arco. El equipo llegaba por las bandas, acuérdate que eso lo hacían Trauco, Yotún y ‘Orejas’, tenían locos a los rivales. Y adelante tenías a Cueva, Carrillo y Advíncula. Era tremendo. Y acá traigo al presente un claro mensaje: ‘la mejor defensa es el ataque’. Ello, para mí, es la mejor manera de poder defenderte.

Estás recordando al equipo que peleó cosas importantes, pero jugando con un sistema táctico diferente, ya que se usaba el 4-2-3-1. ¿crees que Fossati pueda llegar a cambiar el sistema táctico 3-5-2?

Sí. Yo creo que va a tener que ir allí. Va a tener que defenderse, más que atacar. Porque al descubrirte, eres propenso a que te puedan meter tres. Entonces, la idea tiene que ser aguantar, para luego contragolpear. Por eso lo ha llamado a Cueva, quien es un contragolpeador de primera línea.

¿Por qué Fossati no confía en Sonne? No lo pone de titular y apenas juega minutos...

Creo que es un tema de imagen. En el tiempo de Gareca sucedió lo mismo con Lapadula y ahora míralo; es un ídolo. Quizá le toque lo mismo a Oliver Sonne. Si te das cuenta, hoy la gente está más preocupada en si va a jugar Sonne o si nos van a encajar cuatro goles.

Para terminar, ¿Cómo crees que le irá a Perú ante Chile en el debut de la Copa América?

Será difícil. Ricardo Gareca tiene un don especial. Le da ese extra que necesita el jugador. Ahora, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y este Perú vs. Chile, es un clásico. Dada la coyuntura, vamos a tener que rezar. La verdad, nos tocó un grupo muy complicado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR