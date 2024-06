Sporting Cristal ha dado inicio a una nueva etapa. Este lunes, en La Florida, se presentó oficialmente a Guillermo Farré como el director técnico del equipo principal para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Su contrato se extiende hasta finales de 2025. El estratega de 43 años enfatizo que su objetivo es fortalecer al grupo que estuvo a punto de conquistar el Apertura, con miras a ganar el campeonato de la segunda parte del año. Posteriormente, el estratega se refirió al caso de Martín Távara, quien ha sido relacionado con actos de indisciplina.

Con la llegada del DT argentino y durante la pretemporada, Farre deberá definir el grupo de jugadores que utilizará en su esquema táctico. Entre las decisiones más importantes, deberá evaluar la continuidad de Távara, quien se ha visto envuelto en problemas indisciplinarlos y ha perdido su lugar en el plantel titular.

“La indisciplina no me gusta, no deja de ser una falta de respeto porque pone en riesgo el proyecto”, comenzó diciendo Guillermo en declaraciones a L1 Radio. Para luego agregar que la permanencia de Martín será objeto de evaluación: “Cuando uno pasa el límite está fallando al colectivo. Vamos a analizar si Távara seguirá en el proyecto”.

Cabe recordar que hace dos semanas, en una entrevista con Depor, Joel Raffo declaró: “Las sanciones deportivas las determina el comando técnico para definir si es que es lo más conveniente para el momento”. Además, vale mencionar que el mediocampista no viajó a Cajamarca para el partido contra Comerciantes Unidos, en el cierre del Clausura, debido a un conflicto con el exentrenador Enderson Moreira .

Martín fue uno de los principales elementos en la primera fase de la Liga 1 con la escuadra celeste, participando en 16 compromisos y acumulando un total de 1048 minutos en cancha. Durante ese tiempo, anotó un gol y dio tres asistencias. Ahora, bajo la dirección de Farré, deberá trabajar para recuperar su lugar en el equipo.





¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.

El Torneo Clausura 2024 de Liga 1 iniciaría a mediados de julio. (Foto: Liga 1)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR