Hace 33 años nació en Lima, André Carrillo, una de las últimas figuras descollantes del fútbol peruano que salió al exterior y triunfó tanto a nivel de clubes como en la Selección Peruana. Su regate, velocidad y gambeta fueron su sello y su pasaporte a Europa, en donde la ‘rompió' en Portugal y tuvo un breve paso por Inglaterra. Con la ‘Bicolor’, fue parte de la historia reciente en la clasificación a Rusia 2018 y un gol para el recuerdo ante Australia. En Arabia Saudita, su nombre también es sinónimo de éxito y títulos. Hoy, está cumpliendo 33 años, y aunque no está en su mejor momento, espera con Jorge Fossati recuperar su nivel. Por ello, en Depor, te contamos 33 datos sobre su vida y carrera.

1

Nace una figura

André Carrillo nació el 14 de junio de 1991 en Lima. Su padre, Alex Carrillo, es policía y su madre, Ana María Díaz Talaviña lo ayudó a desarrollarse en el fútbol.

2

Pudo ser crema

André Carrillo está relacionado a Alianza Lima, pero antes de darse a conocer, se probó en Universitario de Deportes donde finalmente no quedó. “Yo llegué a Alianza a los 15, 16 años, pero antes fui a una prueba a la ‘U’. Había un profesor que me conocía y me dijo que vaya, estuve una semana, pero me dijeron ‘no pasa nada’ y no quedé”, reveló.

3

Se ‘recurseó’

En una entrevista con Jesús Alzamora, André Carrillo dio detalles de la complicada infancia que tuvo, en donde junto a su hermano tuvo que buscar la manera de ayudar en casa. “Solía comprar camisetas con pequeñas fallas para luego remendarlas y venderlas. También vendía cancha afuera de los circos”, contó.

4

Vuelta a La Victoria

Tras su paso fallido por la ‘U’, Carrillo comenzó a jugar en las categorías juveniles del Esther Grande de Bentí, estuvo allí hasta los 13 luego de que su padre encontrara la forma de llevarlo a Alianza Lima en 2007.

5

El momento más esperado

Con 18 años cumplidos, André Carrillo tuvo su esperado debut con Alianza Lima el 5 de diciembre del 2009: entró 13′ en el empate 2-2 contra Cesar Vallejo. La ‘Culebra’ ingresó por Roberto Ovelar en el equipo que dirigía Gustavo Costas.

André Carrillo Díaz debutó en Primera División el 5 de diciembre del 2009, a la edad de 18 años. En esa oportunidad Alianza Lima empató 2-2 con la Universidad César Vallejo. (Foto GEC Archivo)

6

Le costó despegar

Si bien debutó a finales del 2009, Carrillo recién ‘explotó' en el segundo semestre del 2010, cuando disputó 11 partidos y encandiló a todos con su velocidad y regate.

7

El primer grito

En 2011, Carrillo anotó su primer gol como profesional, en la victoria con Alianza Lima por 4-1 ante Unión Comercio (fue el 13 de febrero de ese año). La ‘Culebra’ fue el encargado de marcar el tercer tanto de los íntimos.

8

El salto a Europa

A mediados del 2011, André Carrillo dejaría Alianza Lima para dar el salto al fútbol europeo y fichar por Sporting de Lisboa de Portugal. Una operación que costó cerca de 1.4 millones de dólares.

André Carrillo fue contratado por Sporting Lisboa por 5 temporadas. Con dicho club, ganó la Copa de Portugal el 2014 y la Supercopa de Portugal el 2015. (Foto Difusión)

9

Debut con la ‘Bicolor’

André Carrillo tuvo su primera presentación con la selección mayor el 28 de junio del 2011, en un amistoso frente a Senegal. Aquella vez, la ‘Culebra’ fue titular en el equipo de Sergio Markarián y la victoria fue para nosotros por 1-0 (con gol de Paolo Guerrero).

10

Roce internacional

A su arribo a Lisboa, André Carrillo tuvo la oportunidad de jugar su primer torneo internacional como la Europa League, su estreno en dicha competencia fue el 15 de septiembre del 2011 en la victoria por 2-0 ante Zúrich FC.

11

Grito sagrado

El primer gol de la ‘Culebra’ con la selección fue en un amistoso ante Costa Rica, el 15 de agosto de 2012. Su tanto fue el único del partido para la victoria de la ‘Bicolor’, que por ese entonces era dirigida por Markarián.

12

Un sueño cumplido

En la temporada 2014/15, André Carrillo jugó la Champions League por primera vez en su carrera, con camiseta de Sporting Lisboa. Su debut en el principal torneo de clubes europeos fue 17 de septiembre del 2014, en el empate 1-1 contra NK Maribor en fase de grupos.

13

Primera ‘corona’

El jugador de la Selección Peruana sumó su primer título como profesional con Sporting Lisboa al ganar la Copa de Portugal, el 31 de mayo del 2015. El elenco del peruano se alzó con el trofeo al vencer por 3-1 a Sporting Braga.

14

Lo ‘congelaron’

Durante la temporada 2015/16, el contrato de Carrillo se vencía con Sporting Lisboa y la directiva buscó renovarle; sin embargo, la ‘Culebra’ no quiso y la institución decidió ‘congelarlo’ pese a ser una de las estrellas del equipo. André no jugó un solo partido con su club hasta el final de su contrato. Tras ello, firmó con Benfica en septiembre del 2016.

15

Salto a la Premier

Ante la falta de continuidad en Benfica, Carrillo llegó al Watford de Inglaterra para disputar la Premier League en la temporada 2017/18. En el conjunto dorado se reencontraría con Marco Silva, quien fuera su entrenador en Sporting Lisboa.

En 2017, André Carrillo fue cedido al Watford de Inglaterra. En el club inglés estuvo una temporada. (Foto: Getty Images)

16

Primer grito en una liga top

Luego de 18 partidos con Watford, André Carrillo pudo convertir su primer y único gol en la Premier. La ‘Culebra’ abrió el marcador para las ‘avispas’ en la derrota de su equipo por 2-1 ante Swansea City, el 30 de diciembre del 2017.

17

Parte de la historia

André Carrillo fue pieza clave en la memorable campaña rumbo a Rusia 2018, la cual marcó la vuelta de la Selección Peruana a un Mundial luego de 36 años, con el equipo que comandó Ricardo Gareca.

18

Historia pura en Rusia

Luego de la derrota ante Dinamarca y Francia, ambas por 1-0, Perú cerró su participación en el Mundial de Rusia frente a Australia: en aquella oportunidad, André Carrillo fue el autor del primer gol y marcó historia al ser el primer tanto de Perú en este siglo en los mundiales.

19

Viaje al Medio Oriente

Luego de su participación en Rusia 2018, el extremo nacional sorprendió a todos al salir del Watford y llegar al Al Hilal de Arabia Saudita, donde estuvo por cinco años.

En 2018, André Carrillo llegó al club Al-Hilal, donde registró nueve títulos: Supercopa de Arabia Saudita (2), Liga Profesional Saudí (3), Copa del Rey de Campeones (2) y Champions League de Asia (2). (Foto Reuters)

20

Pase criticado

Luego de cinco temporadas en el Al Hilal, donde ganó de todo, André Carrillo se despidió del club a mediados del 2023 y recayó en el Al Qadisiya de la segunda división árabe. Una transferencia que fue muy criticada por dejar la élite del fútbol saudí.

21

Vitrina de colección

André Carrillo es el segundo jugador peruano con más títulos en el extranjero, con 15 trofeos (entre su paso por Portugal y Arabia Saudita). La ‘Culebra’ solo está por detrás de Claudio Pizarro, quien levantó hasta 19 copas en Alemania.

22

Volverá a la Primera

En su primera temporada con Al Qadisiya, André Carrillo consiguió el esperado ascenso y volverá a disputar la Primera División de Arabia Saudita, liga que tiene como figuras a Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Karim Benzema.

23

Compartió momento con el ‘Bicho’

Durante un partido amistoso a inicios del 2023, entre PSG y el combinado de las estrellas del Al Hilal y Al Nassr, la ‘Culebra’ compartió vestuario y equipo con Cristiano Ronaldo, quien venía de ser la flamante contratación del fútbol saudí.

André Carrillo y Cristiano Ronaldo se conocieron en un amistoso en Arabia Saudita.

24

Plantó cara ante el Real Madrid

En la final del Mundial de Clubes 2022, Al Hilal enfrentó al poderoso Real Madrid por el título del certamen y dentro del once árabe estuvo André Carrillo. La ‘Culebra’ se codeó con figuras de la talla de Luka Modric, Karim Benzema, entre otros. Al final, el cuadro español se quedó con la victoria por 5-3.

25

Del extremo al centro

Durante sus inicios hasta llegar a Europa, André Carrillo brilló como extremo por izquierda, haciendo sus clásicas diagonales. Sin embargo, ya a estas alturas de su carrera, se mueve más por el centro como un mediocampista.

26

Su máximo valor

De acuerdo a Transfermarkt, el jugador de la Selección Peruana alcanzó su máximo valor de mercado el 1 de julio del 2015: llegó a costar cerca de 13 millones de dólares cuando aún era jugador de Sporting Lisboa.

27

Hace nueve años

Su primer gol en una Copa América fue en Chile 2015: abrió el marcador en el triunfo por 2-0 frente a Paraguay. Con ese resultado, la bicolor ocupó el tercer lugar del certamen.

28

Orgulloso padre

André Carrillo es padre de tres hijos, dos gemelos y otro menor. En una entrevista con ‘Cosas’, contó que le gustaría tener cinco hijos.

29

Va por la quinta

De quedar en la lista final de Jorge Fossati, André Carrillo sumará su quinta edición de Copa América. Estuvo en el torneo 2011, 2015, 2019 y 2021, siendo parte del podio del tercer puesto del 2011 y 2015, y la final del 2019 en el Maracaná.

30

No descarta volver

André Carrillo contó que le gustaría volver a Alianza Lima antes de su retiro. “Siempre dije que me gustaría venir en buen momento al Perú, básicamente a Alianza Lima. Es el club que me acogió de joven, donde debuté, jugué, no tenía responsabilidad y me gustaría llegar con otro rol”, dijo.

31

Su cábala

Carrillo contó que su cábala es escuchar música antes de los partidos y su género favorito es el reggaeton.

32

Cerca a los tres dígitos

La ‘Culebra’ lleva 98 partidos con la casaquilla de la selección, está a dos de los 100 compromisos, los cuales podría cumplirlos en la Copa América.

André Carrillo lleva 98 partidos con la Selección Peruana y ha convertido en 11 ocasiones. (Foto GEC Archivo)

33

Último grito

El último gol de André Carrillo con la selección fue justamente en una Copa América. En la edición pasada del 2021, en la victoria por 1-0 ante Venezuela por la fase de grupos del certamen de la Conmebol.





