Michael Hoyos fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting Cristal y, en medio de su llegada al cuadro rimense, se refirió a un tema que había quedado pendiente desde hace varios meses: su fallida incorporación a Universitario de Deportes. El delantero argentino reconoció que sí existió un acercamiento con el club crema, aunque finalmente el pase no se concretó.

Durante su presentación, el atacante explicó que aquella frase que se hizo viral a fines del año pasado, cuando dijo que “no iba a Perú”, tuvo un contexto distinto al que se interpretó en ese momento. Según contó, esas palabras fueron dichas mientras se dirigía al aeropuerto, pero no porque estuviera viajando al país para cerrar con Universitario.

“En ese momento no estaba viniendo a Perú. Se dio así y por algo fue”, comentó Hoyos, dejando entrever que aquella negociación con la ‘U’ simplemente no estaba destinada a concretarse. Ahora, meses después, el atacante terminó aterrizando en la Liga 1, aunque para defender la camiseta de Sporting Cristal.

Más allá del episodio con Universitario, Hoyos se mostró muy entusiasmado con esta nueva etapa en La Florida y no dudó en elogiar a su nuevo club durante su presentación oficial. El delantero aseguró sentirse feliz por llegar a una institución grande del continente y dejó una frase que rápidamente empezó a circular entre los hinchas rimenses.

“Estoy feliz de estar acá. Llegué al equipo más grande del Perú y eso me pone muy contento”, expresó el atacante, quien además remarcó que su objetivo es ayudar a Sporting Cristal a pelear por el título del Torneo Clausura. La declaración, por supuesto, no pasó desapercibida por el contexto en el que se dio y por el pasado reciente de su nombre vinculado a Universitario.

En el plano futbolístico, Hoyos explicó que puede desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque y que ya conversó con el comando técnico sobre su función dentro del equipo. Su intención, dijo, es ponerse a punto lo antes posible para competir por un lugar y aportar desde donde le toque.

El argentino llega a Sporting Cristal como una apuesta importante para el segundo semestre de la temporada, en el que el cuadro celeste buscará ser protagonista en el Torneo Clausura y corregir la irregularidad mostrada en la primera parte del año. Por experiencia y recorrido, su fichaje apunta a darle jerarquía a una zona ofensiva que necesitaba variantes.

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