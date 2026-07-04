Con el plantel de Sporting Cristal enfocado en mejorar para cambiar la imagen que dejaron en el Torneo Apertura, donde fueron incapaces de meterse en la pelea por los primeros lugares y terminaron más cerca de la zona de descenso, el área deportiva parece haber encontrado una pieza más para el frente de ataque que espera consolidar Roberto Mosquera. ¿De quién se trata y qué falta para que se cierre su contratación?

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Michael Hoyos llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Sporting Cristal. Si bien todavía no hay ningún documento firmado, todo está muy encaminado y es posible que se finiquite en las próximas horas. La citada fuente precisó que el contrato será por dos años.

Esta no es la primera vez que el atacante argentino es vinculado con un club del fútbol peruano, ya que a finales del año pasado se supo de un acercamiento con Universitario de Deportes. No obstante, nunca llegaron a un entendiendo y el club crema terminó decantándose por Sekou Gassama. Todos ya sabemos lo que pasó después: el futbolista senegalés-español no rindió en la Liga 1 y terminó rescindiendo su contrato.

Michael Hoyos quedó como agente libre tras su paso por Newell's Old Boys. (Foto: Newell's Old Boys)

Hoyos, de 34 años, es agente libre y eso facilitó el diálogo con Sporting Cristal. Así pues, de no mediar inconvenientes, en los próximos días se unirá a los trabajos con Roberto Mosquera. La idea que tienen en la interna de ‘SC’ es no solo pueda ser una variante más en ofensiva, sino también un socio para Hernán Barcos si es que las condiciones lo permiten. Esto se verá con el correr de los entrenamientos.

En tienda cervecera son conscientes de que si no mejoran largamente la imagen que dejaron en el Torneo Apertura, será muy complicado que puedan competir en el segundo semestre para meterse en la disputa por el título nacional. Alianza Lima, ganador del primer certamen del año, parte con ventaja por el sólido plantel que tiene, mientras que Universidad, aunque mermado, siempre será un rival complicado.

Ahora con Michael Hoyos, quien hasta hace poco pertenecía a Newell’s Old Boys tras su paso por Independiente del Valle, Mosquera espera solucionar la falta de gol que arrastra Sporting Cristal desde el Apertura. Eso sí, será fundamental que pueda engranar todas las piezas en su sistema de juego, sin dejar de lado la jerarquía que supone tener a Hernán Barcos como referencia de ataque. ¿Esto será suficiente para luchar por el título? Solo el tiempo lo dirá.

Michael Hoyos estuvo en Independiente del Valle antes de pasar por Newell's Old Boys. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-0 sobre Unión Comercio, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Bentín Tacna Heroica, en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 11 de julio desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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