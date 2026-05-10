El clásico moderno disputado este sábado 9 de mayo en Matute dejó una herida abierta en el vestuario de Sporting Cristal tras el empate 1-1 ante Alianza Lima. Lo que parecía una victoria táctica impecable de Zé Ricardo se desmoronó en los últimos suspiros del encuentro debido a una desatención puntual que capitalizó Esteban Pavez. Miguel Araujo, capitán y referente de la zaga celeste, no ocultó su frustración al considerar que su equipo borró de la cancha al rival durante casi todo el trámite. Para el defensor, el resultado es un castigo excesivo para un plantel que mostró una jerarquía técnica y física superior en uno de los escenarios más difíciles del país.

La paridad definitiva llegó a través de una contra rápida que tomó mal parada a la defensa ‘rimense’ a solo tres minutos del cierre del partido. Este resultado frena las aspiraciones de ambos equipos de asaltar el liderato absoluto y deja a los celestes con la amarga sensación de haber regalado dos puntos en un recinto donde se sintieron dueños absolutos del balón.

Araujo fue enfático al señalar que el planteamiento de Alianza Lima careció de profundidad real durante el tiempo reglamentario. “Solamente el gol fue la excepción, tuvimos control los 90 minutos, ellos llegaban pero no agresivamente. Nos vamos molestísimos, por un error llega el gol”, sentenció.

Esteban Pavez rompió el triunfo que se llevaba Sporting Cristal en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Sobre la pérdida de balón de Gustavo Cazonatti que originó el tanto del empate, el defensor prefirió blindar la interna del grupo. El referente aclaró que en el club se dicen las cosas de frente y que nadie está echando la culpa a nadie porque, ante todo, mantienen una relación de amistad inquebrantable en el vestuario.

El sentimiento de injusticia deportiva fue el eje central del discurso del capitán, quien resaltó el nivel competitivo de sus compañeros. “Fuimos superiores al rival y que nos empaten faltando tres minutos jode muchísimo. Somos un gran equipo, somos fuertes y técnicamente muy buenos”, afirmó Araujo.

Para el defensa, la clave del resultado estuvo en la falta de inteligencia para cerrar el partido cuando los espacios aparecieron en la recta final. Araujo lamentó que, de haber tomado mejores decisiones en el último cuarto de hora, el marcador habría terminado con un segundo gol a favor que liquidara cualquier reacción blanquiazul.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

El zaguero reconoció la efectividad del conjunto dirigido por Pablo Guede, que supo capitalizar la única oportunidad clara que generó en todo el compromiso. “Ellos tuvieron una chance en 90 minutos y la supieron aprovechar”, admitió el jugador, subrayando la contundencia de Pavez para rescatar un punto agónico.

Finalmente, Sporting Cristal deberá replantear su eficacia ofensiva para no depender de ventajas mínimas en las jornadas que restan del Apertura 2026. El equipo de Zé Ricardo demostró firmeza en Matute, pero el fútbol se decide por goles y aún siguen en apuros estando en la parte baja de la tabla de posiciones.

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