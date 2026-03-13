El mercado de pases siempre traen secretos que tardan un tiempo en salir a la luz, pero cuando los propios protagonistas deciden romper el silencio, las redes explotan. Este es el caso del experimentado defensor de la Selección Peruana, Miguel Araujo, que ha revelado la verdadera historia detrás de su sorpresiva y sonada llegada a Sporting Cristal a mediados del 2025. En una reveladora entrevista exclusiva para el programa de YouTube ‘Hazme el Aguante’, el actual zaguero contó por qué no eligió a Alianza Lima, la institución de la cual es un confeso hincha y que también lo había tentado.

Esta polémica y difícil decisión, se dio hace unos meses atrás por el tenso calvario que vivió el futbolista durante su última etapa en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Lejos de ser una salida planificada, su adiós del Portland Timbers se convirtió en un verdadero dolor de cabeza que amenazaba con dejarlo inactivo por el resto de la temporada.

Atrapado en medio de un insólito enredo burocrático con su documentación y totalmente frustrado por la falta de apoyo de su equipo norteamericano, el central se vio en la urgente obligación de buscar un club en el Perú que no solo le ofreciera un contrato deportivo, sino que estuviera dispuesto a mover cielo y tierra en los escritorios para rescatarlo y dejarlo jugar.

Miguel Araujo jugó con mejor regularidad en el 2024 con el Portland Timbers. (Foto: Agencias)

Durante la extensa charla, el defensor fue muy sincero al admitir que regresar a la Liga 1 no estaba en sus planes originales, pero la desesperación lo obligó a pedir auxilio. “El tema fue un tema de ayuda. Porque yo estuve en Portland y ese año no tenía planeado de venir aquí... yo solamente necesitaba una ayuda”, confesó con total honestidad.

Araujo detalló la increíble negligencia que sufrió con sus trámites migratorios en el extranjero, lo que lo dejó prácticamente de manos atadas. “Ahí me envían los papeles mal, porque mis papeles estaban en Las Bahamas. Y para sacar la green card, para no tener el tema de cupo extranjero... me lo envían ahí y yo aquí, no podía viajar”, relató el jugador.

El nivel de estrés llegó a tal punto que el zaguero decidió cortar por lo sano para salvar su carrera deportiva a mitad de año. “Yo solamente quería una ayuda para ¿sabes qué? Pelearme por mi dinero e irme sin saber nada del club. Era un desastre... Encima la green card me salió tardísimo y la cancelé a los dos días”, disparó el seleccionado nacional.

Miguel Araujo estuvo recuperándose de su lesión y entrenando en Videna. (Foto: FPF)

Ante esta urgencia, el futbolista tocó primero la puerta del equipo de sus amores, pero la lentitud de la directiva blanquiazul lo terminó decepcionando por completo. “Carlos, ¿me puedes ayudar? De parte de Alianza... Sí, podemos, pero ya, bueno. Dale, a ver, procedamos. Pero por el lado de ellos no había avance”, reveló el popular ‘Fiera’ sobre las frías negociaciones con los íntimos.

Al ver que en La Victoria no le daban soluciones rápidas, la directiva bajopontina apareció como el salvavidas perfecto, demostrando un interés real y una enorme capacidad de gestión. “Entonces, por el lado de Cristal, sí. Porque ellos conocían mi caso, conocían todo y a la semana me lo resolvieron”, aseguró el central, destacando la rapidez de los rimenses.

Finalmente, el zaguero reconoció que tener caras conocidas dentro de las instalaciones de La Florida fue el empujón definitivo para ponerse la camiseta celeste sin dudarlo. “Aparte, yo lo conozco a Chalaquita, conozco a Joel, conozco a todo el entorno. Ellos facilitaron el tema de la ayuda hacia el club, hacia mí y hacia Cristal”, concluyó.

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