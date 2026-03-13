El ambiente en la Liga 1 está que arde, y esta vez la gran controversia se ha trasladado desde el terreno de juego hacia las oficinas disciplinarias y las redes sociales. Universitario de Deportes acaba de recibir un durísimo golpe de cara a sus próximos compromisos luego de que la Comisión Disciplinaria hiciera oficial una severa sanción contra una de sus máximas figuras, Jairo Concha, y el técnico Javier Rabanal. Este drástico castigo llega como consecuencia directa del tenso altercado verbal que ambos protagonizaron con un grupo de hinchas celestes ubicados en la tribuna occidente del estadio Alberto Gallardo.

Para entender cómo todo este caos escaló hasta convertirse en una suspensión oficial, tenemos que mirar la fuerte rivalidad y las movidas fuera de la cancha que impulsaron este castigo. La calentura de aquel apretado partido frente a los ‘cerveceros’ se desbordó hacia las gradas con un intercambio de palabras entre los protagonistas.

Y aunque parecía que quedaría ahí, como parte del siempre polémico folclore del fútbol nacional; Fue el compadre y clásico rival, Alianza Lima, quien decidió no dejar pasar el incidente y denunció formalmente el comportamiento de los futbolistas y el DT, detonando esta dura resolución que ha sacudido por completo el campamento de Ate.

Caín Fara, Javier Rabanal y Jairo Concha fueron captados discutiendo con hinchas se Sporting Cristal. (Redes sociales)

El fallo de las autoridades deportivas cayó como un baldazo de agua fría en la institución estudiantil. La Comisión decidió sancionar al talentoso mediocampista nacional con dos fechas de suspensión, mientras que el estratega español Javier Rabanal se llevó la peor parte al recibir un castigo de cuatro jornadas inhabilitado.

Lejos de quedarse callado y aceptar el castigo con la cabeza gacha, el jugador crema decidió utilizar sus plataformas digitales para evidenciar su absoluto desacuerdo con la medida. En un mundo donde cada publicación cuenta, el volante no necesitó usar ni una sola palabra para dejar en claro su enorme frustración ante sus miles de seguidores.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Jairo Concha lanzó un mensaje bastante polémico y directo. El futbolista se limitó a colocar el emoticón de una carita llorando justo al lado del famoso emoji en forma de excremento (‘poo emoji’), calificando visualmente lo que opina sobre la sanción.

Jairo Concha se expresa en redes sociales sobre la suspensión. (Foto: Captura Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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