Miguel Araujo criticó a los clubes de provincia por cambiar de localía con Alianza y Universitario. (Video: Luccina Aparicio | Foto: Sporting Cristal)
Miguel Araujo criticó a los clubes de provincia por cambiar de localía con Alianza y Universitario. (Video: Luccina Aparicio | Foto: Sporting Cristal)

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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 frente a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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