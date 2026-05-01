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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de su última victoria por 1-0 frente a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
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