Pese a que el último fin de semana inició el Torneo Apertura de la Liga 1, algunos clubes aún trabajan en la incorporación de algunos futbolistas. Uno de ellos sería Sporting Cristal, que estaría interesado en contar con el extremo peruano Bryan Reyna, quien actualmente pertenecer a Belgrano de la Liga Argentina.

Al respecto, el gerente deportivo celeste, Gustavo Zevallos, se encargó de compartir la posición de la institución sobre el tema, y no descartó nada, sobre todo ante una posible venta de Maxloren Castro, quien estaría en la órbita de un importante club de Europa.

“Son jugadores de selección y siempre resultan atractivos. Actualmente no hay ningún acercamiento con Reyna, pero el fútbol es dinámico y el libro de pases se cierra el 15 de marzo. Hay jugadores por los que siempre se consulta, pero por ahora no hay nada concreto. Estamos enfocados en lo que viene la próxima semana”, dijo en Cusco a Inka Digital.

“Estamos contentos con el plantel que tenemos. Los que han llegado están a la altura y le han dado el nivel necesario. El tema del arquero lo veremos en otro momento, siempre estamos evaluando”, añadió Zevallos.

Bryan Reyna con camiseta de la selección peruana. (Foto: FPF)

Por otro lado, se refirió al empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso, en el debut de los celestes en el campeonato. Además, marcó el debut oficial de sus refuerzos. Cabe mencionar que el brasileño Cristiano da Silva fue elegido como la figura del partido.

“Creo que el equipo hizo un buen partido. Se pudo haber ganado, pero deja una buena sensación para el inicio del campeonato. Hay cosas por mejorar, pero nos quedamos con lo positivo. Hay que ser más finos para aprovechar las oportunidades y poder anotar”, analizó el directivo celeste.

Sporting Cristal jugará el próximo 8 de febrero ante FBC Melgar en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m.. Los rojinegros llegan a Lima, tras superar en el clásico del sur por 2-0 sobre Cienciano.

En tienda bajopontina verán con mucha atención lo que ocurra en el enfrentamiento a mitad de semana entre Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. El ganador de la serie se enfrentará a los del Rímac.

