En una movida que sacudió el mercado de pases del fútbol peruano, Sporting Cristal ha anunciado oficialmente al brasileño Zé Ricardo como su nuevo director técnico. La noticia llega de forma sorpresiva tras la salida de Paulo Autuori, quien dejó el cargo en circunstancias que obligaron a la directiva rimense a buscar un reemplazo de jerarquía capaz de mantener la ambición del club tanto en el torneo local como en el plano internacional.

De esta manera el club anunció a Zé Ricardo como su nuevo estratega. “Nos complace presentar a Zé Ricardo como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo profesional hasta diciembre de 2027. Zé Ricardo llega a Sporting Cristal luego de su paso por reconocidos clubes como CR Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo y Cruzeiro, sumando además presencia en el fútbol internacional, tras dirigir en Qatar y Japón”, indica el comunicado.

José Ricardo Mannarino, conocido mundialmente como Zé Ricardo, llega al Rímac con un amplio currículum en el fútbol brasileño. Su ascenso fue meteórico: tras brillar en las categorías inferiores, asumió el primer equipo del Flamengo en 2016, donde logró una efectividad destacable y el título del Campeonato Carioca. Su carrera continuó en clubes de gran peso como Vasco da Gama, Botafogo, Internacional de Porto Alegre y Fortaleza, demostrando su capacidad para gestionar planteles de alta presión.

Para el aficionado peruano, el nombre de Zé Ricardo evoca recuerdos directos de la Selección Peruana, específicamente de su goleador histórico, Paolo Guerrero. Durante el exitoso paso del técnico por el ‘Mengão’, el ‘Depredador’ vivió una de sus mejores etapas goleadoras, anotando 28 goles en 56 partidos. Posteriormente, ambos se reencontraron en Internacional, consolidando una buena relación donde el DT siempre destacó la peligrosidad y jerarquía del delantero nacional.

La expectativa es máxima, pues el calendario no ofrece tregua. El debut oficial del técnico brasileño en el banquillo celeste está programado para este miércoles 8 de abril, nada menos que en la Copa Libertadores. El escenario será el Estadio Alejandro Villanueva, donde Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en un duelo crucial por la fecha 1 de la fase de grupos que definirá las aspiraciones internacionales del conjunto bajopontino en este 2026.

Con esta incorporación, Sporting Cristal mantiene la escuela brasileña para dar el salto de calidad que sus hinchas exigen. Zé Ricardo asume el desafío con la responsabilidad de reemplazar a una figura del peso de Autuori y con la misión clara de devolverle al club el protagonismo a nivel local e internacional. Sin dudas llega a tomar un ‘fierro caliente’.

Zé Ricardo tuvo pasos por CR Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo y Cruzeiro en Brasil. (Foto: @ClubSCristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 ante Los Chankas, Sporting Cristal volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 3 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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