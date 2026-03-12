Las últimas horas en La Florida han sido un verdadero torbellino de especulaciones que encendieron todas las alarmas en la hinchada de Sporting Cristal. Los fuertes rumores sobre una inminente e inesperada renuncia del técnico brasileño Paulo Autuori corrieron en las redes sociales y medios deportivos, amenazando con desestabilizar por completo el proyecto del cuadro bajopontino justo en medio de la temporada. Sin embargo, para la tranquilidad de todo el pueblo celeste, la verdad es otra: el experimentado estratega no ha dado un paso al costado y se mantiene totalmente firme en el banquillo rimense para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Y referirnos a tranquilidad, es hablar de estabilidad para el equipo del Rímac, en un momento en el que más lo necesitan, pues necesitan seguir escalando posiciones en el torneo local, pero al mismo tiempo pensando en lo que será la participación en Fase de Grupos.

Lo cierto es que, a pesar de su decisión de seguir en el club, no ha dejado de hacer notar su incomodidad por ciertos temas que él siente que afectan directamente a su trabajo. Pese a que se creía que era debido a los refuerzos del exterior, que quizá le querían imponer, las razones son totalmente distintas.

Sporting Cristal y Carabobo FC se enfrentaron en la Fase 3 de Copa Libertadores. (Foto: GEC)

Pasa que el estratega brasileño no estaría contento con una situación que muchas veces ya ha dejado en evidencia desde su regreso al fútbol peruano el año pasado y, sobretodo ayer al finalizar el partido, volvió a comentarlo una vez más. Pues siente el desgaste de vivir una doble competencia y partidos consecutivos, lo cual, para él, no debería pasar pues desde la Liga debería haber un apoyo para los representantes peruanos.

Para hacer otro ‘recordaris’ de lo que le incomoda al profe, es el tema de las localías que son cambiantes de acuerdo a uno u otro equipo, y que da más facilidades a un sector por encima del otro. Esos detalles son los que incomodaron al profesor la noche de ayer, pese a la clasificación frente a Carabobo FC en Copa Libertadores.

Paulo Autuori se pronuncio sobre el juego demostrado de Sporting Cristal vs. Carabobo FC. (Foto: Paloma del Solar / A Presión)

¿Qué dijo sobre la clasificación a Fase de Grupos?

Durante la conferencia de prensa, el entrenador fue muy claro al evaluar lo ocurrido en el campo. “Lo que jugamos hoy día no era para pasar”, señaló el técnico, reconociendo que el equipo sufrió más de lo previsto ante el conjunto venezolano.

El brasileño también explicó que uno de los principales problemas del equipo fue el primer tiempo, donde el rival logró complicar a los celestes. Según el técnico, el equipo no tuvo la intensidad ni la claridad necesarias para controlar el partido desde el inicio.

TE PUEDE INTERESAR