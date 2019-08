Paulo Gallardo: "No era mi plan dejar el fútbol, pero más importante es mi fe"

Paulo Gallardo dio a conocer las razones de su alejamiento del fútbol. El delantero de Sporting Cristal confirmó que deja las canchas por un periodo de dos años porque se va de misión por su religión. El jugador, que pertenece Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, declaró que su religión no lo obligó a renunciar al club.

"No era mi plan dejar el fútbol, de hecho no lo quiero dejar, pero más importante que el fútbol es mi fe. Mi deseo es volver y jugar, pero en un club donde se pueda entender lo de mi fe", afirmó en RPP el exjugador de Sporting Cristal.

El delantero dijo que no se sentía cómodo jugando los domingos porque "las escrituras indican que es un día para descansa". "Yo decidí descansar los días domingo. Las veces que jugué ese día, no me sentía bien pese a que hacía goles. Es una decisión que la venía pensando de antes", añadió.

Paulo Gallardo dijo que su religión no lo obligó a renunciar al fútbol y que su decisión afectó a su familia. El jugador contó que su iglesia le dijo que si era un tema de trabajo, no habría problema. "La decisión es totalmente personal y espero con el tiempo me puedan entender, confío que será así. Nadie me obligó a decidir esto", afirmó.

"Hace unos meses conversé con Claudio Vivas y me entendió, aunque claro, por un tema de creencias, no estuvo de acuerdo. De hecho en el club Sporting Cristal se me trató muy bien hasta el último en cada ocasión que hemos conversado", dijo a RPP.

En el portal del 'Extremo Celeste' el jugador confirmó que saldrá de misión por dos años. "Es imposible que entiendan porqué tomé esta decisión, a menos que decidan buscar y aprender de Jesucristo, es un sentimiento inexplicable, sería como querer explicarle a alguien el aroma de algo cuando nunca lo ha probado, casi imposible", declaró.



Lima 2019: las postales más lindas de los Juegos Panamericanos. (América TV)

► Alfredo Honores: "Me incomoda que Ibáñez llegue a la Selección Peruana"



► La contundente respuesta de la 'bicolor' al pedido de Inter para liberar a Paolo Guerrero: "Se le llamará y punto"



► ¡Confirmado! Óscar Ibáñez se une al comando técnico de la Selección Peruana a pedido de Ricardo Gareca



► ¡Sigue de malas! Santos liberó a Christian Cueva ¿cuál es la razón?



► Estuvo cerca de volver a México: Pedro Gallese reconoció interés del América para ficharlo