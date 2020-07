Hay quienes deben pasar por un proceso de redención para entender cuál es su camino. Paulo Gallardo lo vivió en carne propia y más allá de cualquier reproche, quizá fue hasta necesario para saber qué quería y hacia dónde anhelaba llegar.

Porque si bien la decisión de dejar el fútbol en su momento fue criticada, rechazada y considerada como una deserción, el delantero de 19 años -después de luchar contra esas batallas internas que le permitió darse cuenta de que no podía seguir lejos del deporte que ama-, hoy se siente libre de cargas ajenas y viene trabajando duro para alcanzar sus objetivos.

“Siento que de algún modo fui llevado de manera astuta hacia ello (dejar el fútbol por la religión). Me dolió y me marcó mucho. Fue una mala decisión, porque perdí una oportunidad increíble, pero ahora estoy aquí y estoy agradecido con Municipal. Me han dado un aliento más de vida y eso no tiene precio”. Así comienza su nueva historia.

Pero ¿qué pasaba por la mente de Paulo? Las inseguridades pueden trazar caminos desconocidos, especialmente cuando uno es joven. Pero ello no es resultado de un hecho reciente, pues para llegar a esa encrucijada, se tuvo que pasar por más de un proceso doloroso.

Un duro proceso

A través de un programa radial, a mediados del año pasado, Paulo Gallardo anunció al país su retiro del fútbol profesional. Muchos se preguntaron por qué y él, en todo momento, confesó que fue por cuestiones de fe. La noticia remeció por el potencial que ya derrochaba en el campo, sobre todo durante la ‘era de Claudio Vivas'. Sin embargo, el verdadero calvario lo vivió él tras desligarse de Sporting Cristal.

“Al mes no sabía qué hacer, estaba sufriendo mucho y no dejaba de pensar en lo que hice. Por mi salud mental decidí regresar, pero no fui el mismo, mi estado físico tampoco, así que fue un cierre de año durísimo para mí. En lo personal, atravesé por situaciones muy duras y con mi familia también la pasé mal. Fueron momentos muy difíciles en mi vida”, recuerda el delantero de Municipal.

No obstante, esta batalla por seguir lo que su corazón quiere no es de ahora. Por años, Paulo ha lidiado con situaciones adversas, con ‘peleas distintas a la de los demás': el dilema no solo estaba por conseguir una oportunidad en un equipo profesional sino también por creérsela.

“Mi actitud y entrega los tengo por cosas que me han sucedido a lo largo de mi niñez. Mis peleas fueron totalmente distintas, fueron luchas conmigo mismo, temas emocionales, problemas con mi familia. Sufrí bullying de niño, con insultos a lo largo de mi etapa formativa. Burlas, apodos ofensivos, hechos que con el tiempo me llevaron a ser una persona que ahora sabe controlar mejor sus emociones, y concentro mi energía en ser mejor en el campo”, comenta con cierta nostalgia.

Camino a la redención

Tras meses de arduo trabajo, Paulo Gallardo vio esa luz al final del túnel. El llamado de Víctor Rivera para integrar Deportivo Municipal le permitió seguir con determinación el camino hasta hallar su lugar en el fútbol: “Siempre hay equivocaciones y esa fue la mía, lo importante es que en la vida se presentan segundas oportunidades y me siento muy agradecido con ‘Muni', porque esto significa mucho, es un nuevo comienzo”.

Desligado de un sector religioso, el atacante está decidido a sacar lo positivo a su experiencia, pues considera que es una lección del cual muchos pueden aprender. “Era un jugador que no tenía tanta confianza en sí mismo, pero aún así lograba tener buenos resultados y buenos partidos. A raíz de todo esto, ahora confío más en mi talento y capacidad”, explica Paulo, quien considera importante el apoyo recibido por el DT edil.

“Confío mucho en el profesor Rivera, él se preocupa mucho por la persona, antes que en el jugador y siento que me va a ayudar mucho en mejorar mi nivel y en soltarme más. Confío mucho en él y en la institución y eso se verá reflejado en el campo”, admite Paulo, pues sabe que su camino no fue sencillo, pero ello no lo ha doblegado; al contrario, lo ha hecho más fuerte y más decidido que hace un año: “Todos tienen una historia que contar y esta es la mía”.

