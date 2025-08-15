El presente de Pedro Aquino vuelve a ser tema de conversación en La Florida, pero parece que por última vez. El mediocampista de 30 años, quien terminó contrato con Santos Laguna y se encontraba a la espera de un posible llamado de Sporting Cristal para jugar por Liga 1, parecía estar cada vez más cerca de regresar al club, donde debutó profesionalmente. Sin embargo, las declaraciones de Julio César Uribe, Director General de Fútbol de la institución celeste, terminaron por disipar cualquier ilusión. Y, casi en paralelo, el propio jugador utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje que confirma lo que muchos temían: esta temporada no se dará su retorno.

A través de su cuenta de Instagram, Aquino compartió una historia junto a Irven Ávila, excompañero y figura histórica de Sporting Cristal, en la que escribió: “Algún día nos volveremos a juntar mi cholito Irven Ávila”. Una frase breve, pero cargada de significado, pues da a entender que su regreso al Rímac es más un deseo a futuro que una realidad en el corto plazo.

El mensaje no tardó en viralizarse entre los hinchas celestes, que venían alimentando la ilusión de volver a contar con el volante de marca tras más de siete años en el extranjero. Para muchos, fue una respuesta indirecta al anuncio de Uribe y una manera elegante de cerrar, al menos por ahora, el capítulo de su vuelta.

Julio César Uribe, en conferencia de prensa, había sido tajante al explicar que Sporting Cristal dio por concluido su mercado de fichajes con la incorporación del delantero brasileño Felipe Vizeu. “Habíamos comprometido en su momento incorporar cuatro refuerzos (…) con Felipe damos por concluido este compromiso”, señaló el ‘Diamante’.

Las cuatro contrataciones confirmadas por el club son Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente y el propio Vizeu, con lo cual se cubrieron las necesidades inmediatas del plantel dirigido por Paulo Autuori. En ese escenario, no había espacio para un refuerzo más en el mediocampo, pese a la calidad y experiencia de Aquino.

De todas maneras, Uribe dejó la puerta abierta al reconocer el valor de la ‘Roca’. “En algún momento volverá a su casa, este no es el momento, pero tiene las puertas abiertas. La coyuntura no permite que esté ya”, afirmó. Estas palabras parecieron encontrar eco en el mensaje del jugador, que habló de un “algún día” y no de un adiós definitivo.

Mientras tanto, el futuro de Pedro Aquino sigue siendo una incógnita. Dos clubes de la Liga 1 ya habrían mostrado interés en sumarlo para el Torneo Clausura, lo que abre la posibilidad de que se enfrente a los rimenses con otra camiseta. Un escenario que, sin duda, no deja indiferente a los hinchas de Cristal.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

