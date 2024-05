La foto final del Torneo Apertura muestra a Sporting Cristal en la segunda posición, quedando a solo un gol de ganar el certamen. Esta situación es dura e impensada, sobre todo por la ilusión que había en La Florida para la primera parte del año. Sin embargo, tras no haber obtenido lo planteado, es necesario mirar hacia atrás a fin de realizar una autocrítica necesaria y determinar en qué momento el campeonato se les fue de las manos. Y eso, sumado a la temprana eliminación de la fase previa de la Copa Libertadores, no deja bien parado al equipo de Enderson Moreira, que ahora tendrá en el Clausura su última oportunidad para salir campeón.

El fracaso deportivo en el equipo de Sporting Cristal tiene dos puntos clave. El primero ocurrió meses antes del inicio de la temporada 2024, durante la conformación del plantel. Aunque hubo algunos aciertos, el equipo no logró afinarse y pulirse por completo. Además, están las derrotas en partidos clave que les impidieron sacar ventaja a la ‘U’ en la tabla de posiciones. Tres derrotas significativas donde, al menos sumando un punto, habrían ganado el Torneo Apertura. Durante estos encuentros, fueron evidentes muchos errores y falta de concentración.

Mala Planificación

Para esta temporada, Sporting Cristal realizó cambios importantes a nivel dirigencial. Tras la discreta gestión de Guido Bravo, especialmente en cuanto a fichajes que no cumplieron con las expectativas, se tomó la decisión de apartarlo de la gerencia deportiva del club. Se esperaba que esta medida condujera a la contratación de un profesional con más experiencia en el cargo, dado que fue la primera experiencia de Bravo en ese puesto. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que se designó a Joel Raffo para ocupar el cargo de presidente del club y, al mismo tiempo, de gerente deportivo, una situación poco común en un club de alta competencia.

Guido Bravo dejó el cargo de director deportivo de Sporting Cristal a fines del 2023. (Foto: Agencias)

Dentro de la gestión de Guido Bravo, se destacó la renovación de contrato con Ignacio da Silva y Yoshimar Yotún, dos de los jugadores más importantes del plantel actual. Después de una temporada sobresaliente, tanto el defensa brasileño como el volante nacional decidieron aceptar la propuesta para continuar vistiendo la camiseta celeste, a pesar de tener otras ofertas. Con Da Silva y Yotún asegurados, el siguiente paso fue el trabajo de Joel Raffo en la conformación del plantel para la temporada 2024, probablemente basándose en lo trabajado por Bravo en los últimos meses de su gestión en La Florida. Es importante destacar los aciertos en los fichajes de Santiago González y Martín Cauteruccio. Cauteruccio, en particular, superó ampliamente las expectativas, terminando el Apertura como máximo goleador del torneo con 16 goles. Por su parte, González también tuvo un desempeño destacado, con siete goles y nueve asistencias.

Así como acertaron con la renovación de los jugadores mencionados anteriormente, también erraron al ampliar el contrato de Leandro Sosa, Irven Ávila, Martín Távara, Fernando Pacheco, Jesús Pretell y Gianfranco Chávez. Estos jugadores no tuvieron un rendimiento destacado en el 2023 y resulta cuestionable su permanencia en el club rimense, menos aún por dos años más, como se acordó en los nuevos contratos. En lugar de retener a estos jugadores, Sporting Cristal pudo haber optado por fichar nuevas caras con un mejor desempeño en la Liga 1.

Fernando Pacheco solo sumó 61 minutos en el Apertura. (Foto: Sporting Cristal)

Otra decisión inexplicable fue la contratación de Quembol Guadalupe. Si bien se comprendía la apuesta por un jugador joven con experiencia en el extranjero, resulta desconcertante que no haya disputado minutos en ninguna competición. Se conoce que Guadalupe tuvo problemas físicos, pero no son novedosos, ya que antes de llegar a Cristal sufrió una lesión grave que lo mantuvo alejado de los campos de juego durante varios meses.

¿Enderson Moreira era el indicado?

Después de la partida de Tiago Nunes, los celestes continuaron apostando por la escuela brasileña y ficharon a Enderson Moreira. Este entrenador, con un destacado historial en el fútbol de su país, tuvo su primera oportunidad de dirigir en el extranjero. Sin embargo, su debut en la Copa Libertadores resultó en un revés significativo, con errores en el planteamiento contra Always Ready en Bolivia. Luego logró resultados importantes en la Liga 1, siendo puntero por varios fechas del torneo, aunque sin convencer por momentos.

Sporitng Cristal acabó siendo el más goleador del Apertura con 44 goles, pero también le marcaron muchas veces, viendo su valla caer en 20 oportunidades y siendo el equipo más vulnerable en defensa de los cuatro primeros lugares del torneo. Muchas veces, los partidos los terminaron resolviendo arriba entre Cauteruccio y González. Al brasileño le costó replantear partidos, esto también porque no tenía muchas opciones importantes en el banco de suplentes.

Durante los primeros meses de la gestión de Moreira en Cristal, se destaca el caso de Gonzalo Aguirre, quien terminó rescindiendo su contrato y dejando el club . Este volante peruano-argentino, que llegó la temporada pasada, no tuvo minutos de juego en todo el año. Según afirmó el propio exjugador de Nueva Chicago, esto se debió a una decisión de la directiva, respaldada por lo que Moreira le había comunicado. Sin embargo, Moreira salió a desmentir esta versión, señalando que el jugador había solicitado no ser considerado. Este cruce de declaraciones nos presentó dos versiones en las que el entrenador estuvo involucrado.

Enderson Moreira tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2024. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Derrotas en partidos claves

Después de quedar prematuramente eliminados en la Copa Libertadores, Sporting Cristal jugó prácticamente todo el Torneo Apertura con la ventaja de afrontar solo una competencia en esta primera mitad de año. A diferencia de Universitario y Alianza Lima, que disputaron la fase de grupos del torneo continental, los celestes tenían la oportunidad de sacar el máximo provecho de su plantel. Sin embargo, solo lograron sumar 40 unidades, producto de 17 victorias, un empate y tres derrotas. Estas últimas fueron las que al final les costaron gran parte del torneo.

Los rivales que superaron a Sporting Cristal fueron César Vallejo, Melgar y Universitario , los dos últimos rivales directos en su lucha por el título. La derrota ante Melgar y Universitario fue especialmente significativa. Frente al ‘León del Sur’ sufrieron una caída en casa, lo que representó un duro golpe, ya que el equipo arequipeño no llegaba en su mejor momento deportivo del año. Lo mismo sucedió cuando visitaron a Vallejo en Trujillo. De los cuatro partidos que ganaron en el Torneo Apertura, uno fue contra los celestes. Este duelo también significó la pérdida de Yoshimar Yotún por varios meses debido a una lesión grave. El golpe más duro llegó en el Monumental, donde Universitario logró darle vuelta al resultado con una goleada de 4 a 1 que terminó definiendo el destino del campeonato.

Universitario derrotó 4-1 a Sporting Cristal, en una noche para el olvido para Renato Solís. (Foto: Agencias)

Es crucial destacar algunos rendimientos que estuvieron por debajo de lo esperado. En la defensa, se evidenció una clara disparidad de nivel entre Ignácio da Silva y Gianfranco Chávez. En lo que respecta a los laterales, tanto Jhilmar Lora como Nicolás Pasquini no estuvieron a la altura de sus capacidades habituales. Lora mostró un rendimiento notablemente inferior al esperado, mientras que Pasquini, pese a su condición de extranjero, tuvo un desempeño irregular a lo largo de la temporada, sin lograr marcar una diferencia significativa. En el centro del campo, Martín Távara no logró mostrar un rendimiento consistente, y unos metros más adelante, Joao Grimaldo tampoco alcanzó el nivel que mostró el año pasado. Además, es importante señalar que Renato Solís no tuvo su mejor año, siendo uno de los responsables de los goles en varios partidos y cometiendo errores significativos, especialmente contra Universitario.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR