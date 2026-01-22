Sporting Cristal se reecontrará con sus hinchas en la denominada ‘Tarde Celeste’, que este año se celebrará en el Estadio Alberto Gallardo este domingo 25 de enero desde el mediodía. Será una jornada deportiva en la que, además de presentar al plantel profesional y ofrecer algunos shows musicales, se jugará un partido amistoso ante la Universidad Católica de Quito.

Hasta el momento, se ha informado de manera oficial que las entradas para la tribuna popular ya están agotadas. Aún quedan algunas para oriente y occidente, por lo que los hinchas bajopontinos pueden adquirir sus boletos a través de la ticketera Joinnus.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que L1 Max, canal con los derechos de TV del campeonato nacional, será el encargado de transmitir tanto la presentación como el partido ante el club ecuatoriano.

A través de un comercial, informó que se encargará de la cobertura antes, durante y después del encuentro de preparación que dejará listos a los dirigidos por Paulo Autuori para el debut en el Torneo Apertura.

L1 Max transmitirá la Tarde Celete. (Captura de video)

La señal de L1 Max se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DirecTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Cable Visión Perú: 149 SD, 48.1 HD.

Sporting Cristal tiene la gran responsabilidad de pelear por el título nacional de la Liga 1, tras largos cinco años. La última vez que levantaron el trofeo fue en 2020, tras vencer en la final de los playoffs a Universitario.

Luego de se que se cancelara su gira por Brasil, los celestes continuaron con su preparación en las instalaciones de La Florida, donde ha sostenido algunos encuentros amistoso ante clubes locales como Deportivo Moquegua y Sport Boys.

Los celestes debutan en el campeonato en condición de visita ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El choque está programado para el próximo 1 de febrero desde la 1:00 p.m. con arbitraje por confirmar.

Además, Cristal está próximo a conocer a su rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores, una vez que culmine la llave que enfrenta a Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, la misma que se cierra el 11 de febrero en Matute.

