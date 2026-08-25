Sporting Cristal encendió las alarmas en el Rímac tras confirmar el estado de dos de sus futbolistas. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución bajopontina detalló la situación médica de Ian Wisdom y Gabriel Santana, quienes se encuentran al margen de los trabajos habituales del plantel profesional tras sufrir diferentes complicaciones físicas durante las sesiones de entrenamiento previos al duelo ante Sport Huancayo por la Copa de la Liga.

La noticia que genera mayor preocupación en el comando técnico celeste es la de Ian Wisdom. El mediocampista sufrió un severo compromiso articular mientras trabajaba a la par de sus compañeros, lo que obligó a la intervención inmediata de los médicos del club para realizar los exámenes de rigor e iniciar el protocolo correspondiente.

“El futbolista Ian Wisdom sufrió una luxación de codo durante un entrenamiento. Tras la atención inmediata del Departamento Médico del Club y las evaluaciones correspondientes, se determinó que la lesión presenta un compromiso ligamentario”, precisó el comunicado emitido por la entidad rimense sobre el estado del volante.

Asimismo, la institución aclaró cuál será el procedimiento a seguir con el jugador para determinar con exactitud el tiempo exacto de su proceso de recuperación. “El jugador será reevaluado una vez que disminuya el proceso inflamatorio”, añadió la institución, dejando en claro que esperarán la evolución de la zona afectada antes de fijar un plazo de retorno.

Por otro lado, el parte médico también brindó un alcance sobre el presente de Gabriel Santana, quien ya venía acarreando un problema físico en las últimas semanas. El atacante continúa con sus trabajos diferenciados tras sufrir “una distensión muscular en el muslo posterior derecho mientras entrenaba con el plantel profesional”, según detalló el reporte.

Finalmente, el club de La Florida dejó un mensaje de tranquilidad respecto al brasileño, señalando que “su evolución es favorable y permanece bajo seguimiento del área médica”, aunque remarcó que tanto Santana como Wisdom “continuarán con el tratamiento indicado y su retorno a los entrenamientos dependerá de su evolución”.

Ian Wisdom venía de jugar un tiempo en la derrota ante Alianza Atlético. (Foto: SC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-1 ante Alianza Atlético, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Dicho compromiso está programado para este miércoles 26 de agosto desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Bicolor+, disponible en YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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