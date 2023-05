Uno de los principales proyectos que maneja Sporting Cristal en el plano deportivo es nutrir a su primer equipo con jugadores de sus divisiones inferiores. No les basta con que actuamente el equipo de Tiago Nunes tenga a más 50% con ADN rimense. Van por más. Como parte de este ambicioso objetivo, la dirigencia celeste viene cerrando las negociaciones para que Fabrizzio Lora estampe su primera firma como profesional y garantice su estadía por los próximos tres años.

Actualmente, Fabrizzio es parte del equipo sub 18 de Sporting Cristal, donde ha destacado por su habilidad técnica, visión de juego y su capacidad para llegar a los últimos metros. Su talento no ha pasado desapercibido, y ha sido convocado por ‘Chemo’ del Solar para integrar los microciclos de la Selección Peruana Sub 20.

El lateral izquierdo, hermano de Jhilmar, arribó a la institución bajopontina en la temporada 2021, proveniente de la Academia Cantolao. Tras varios meses de seguimiento, el equipo de scouting presentó un informe detallado de lo importante que sería tener un chico de las condiciones de Lora.

8⃣ juveniles del @ClubSCristal convocados a la Sub 20 🇵🇪 serán parte del primer microciclo que se realizará del 18 al 27 de Abril.



⬜️ Rodney Santillán

🟦 Franshesko Cassiano

⬜️ Fabrizzio Lora

🟦 Alejandro Pósito pic.twitter.com/hwnqC77eLN — Formativo Celeste (@formativocelest) April 16, 2023

¿Cuál es el futuro de Jhilmar?

Mientras un Lora asegura su estadía en La Florida, el otro parece que armaría maletas en los próximos meses. Y es que todo hace indicar que Jhilmar no renovaría su contrato con Sporting Cristal, el cual finaliza a fines de año. Sobre todo, porque hay más de un equipo del extranjero que lo tiene en la mira.

Hay clubes de la Liga MX y la MLS que hace meses siguen de cerca el rendimiento del lateral derecho de 22 años. Sin embargo, todavía no hay una oferta concreta que haya llegado a las oficinas del Rímac. Sin lugar a dudas, son dos lugas muy atractivas para el jugador, sobre todo la norteamericana, en la cual podría terminar de pulir su juego para llegar a Europa.

Según Transfermarkt, la cotización de Lora es de 800 mil euros, siendo el tercer futbolista más caro de Cristal y el noveno de toda la Liga 1. Durante el último año, su valor de mercado creció en 60%. Más aún por sus destacadas actuaciones en la fase 2 y 3 de la Copa Libertadores, donde incluso marcó un gol de otro partido ante Nacional de Asunción.