Cuesta creer que Tiago Nunes tenga apenas 43 años. Sí, por más que las canas y su amplia experiencia indiquen lo contrario, el técnico de Sporting Cristal apenas ha rebasado una edad en la que algunos jugadores han culminado su carrera y empiezan a esbozar su futuro. Pero no es ese look cenizo el que hace pensar que el brasileño tiene más edad que la que aparenta. Nunes no fue futbolista, pero siempre estuvo ligado al fútbol. Por eso, cuando decide en un partido y también cuando le toca estar frente a un micrófono, su palabra tiene valor. Infunde respeto. Eso, tengas la edad que tengas, no se consigue gratis.

Con Tiago Nunes pasa algo raro en nuestra cultura futbolística. El grueso de los hinchas de Sporting Cristal, pasional y crítico sobre todo con el director técnico cada vez que los resultados no se dan, optó por respaldar su trabajo. I ncluso, valorándolo más sobre el de algunos jugadores, incluidos referentes del equipo. Es que claro, puede haber muchas versiones o ideas de lo que pasa en la interna (o se supone que ha pasado), pero lo que se ve en la cancha es una verdad única. Y lo que se ha visto es un cuadro desganado, desordenado, que parece flotar desconcertado mientras sus rivales vuelan. ¿Falta de actitud?

Como dice Tiago Nunes, cuesta creer que jugadores profesionales no lo den todo en la cancha. Sin embargo, suponiendo que es cierto lo que él cree –”me mata que digan que nos faltan huevos”– entonces el problema termina siendo mayor: ¿es este todo el “carácter” que tiene Sporting Cristal? Porque, con o sin huevos, es una verdad irremediable que la actitud del cuadro celeste deja mucho que desear.

Si se toma este respaldo masivo de los hinchas y de la dirigencia celeste a Tiago Nunes como un punto de quiebre para Sporting Cristal, entonces una de sus primeras tareas debe ser enfocarse en renovar la llegada al jugador. Porque un técnico, si bien es un estratega y su misión es hacer funcionar eficientemente a su equipo a cargo, necesita de buenos ejecutores de su idea en la cancha. Y para eso, debe saber vivir en armonía con sus futbolistas, convencerlos de su idea para que salgan a la cancha a ‘matar’ por ella. Esa es la gran deuda del brasileño en estos meses en el Rímac.

Pero la buena noticia es que Tiago Nunes lo sabe. En la conferencia del último domingo fue claro. También sabe que el equipo no está funcionando como él espera. Hay autocrítica, y eso es fundamental en cualquier técnico.

Este Sporting Cristal ganó dos llaves complicadas de Copa Libertadores y se mantuvo en buen nivel en el arranque del Torneo Apertura. Con Tiago Nunes en la banca y el mismo grupo de jugadores. Y se ha visto la idea de juego del DT brasileño. Como él menciona, salvo en momentos específicos –el segundo tiempo con River Plate y el partido con Universitario (y se podría agregar un par de pasajes más que Nunes obvió)–, el equipo compitió y no se vio realmente superado a nivel de juego. Es imposible que todo haya sido un espejismo o que se hayan olvidado de a qué jugaban. Es decir, este plantel es capaz de remediar el mal momento, porque ya tiene el chip de lo que hay que hacer en la cabeza. Todo es cuestión de reiniciarlo.

Tiago Nunes cuenta con el respaldo. Es evidente que ha cometido errores, que no ha sabido manejar algunas cuestiones que se debieron tratar a la interna del grupo y que hay un desgaste también de su parte (de otra forma no hubiera puesto su cargo a disposición). Pero también es cierto que, al parecer, hay una genuina intención de todos para que Sporting Cristal vuelva al rendimiento que mostró en algún momento y a los resultados a los que su gente está acostumbrada. Ahora es cuando se debe ver el verdadero trabajo de Nunes y la capacidad de reacción del plantel. Y si el problema persiste, entonces no debe temblar la mano, a ninguna de las partes, para hacer los cambios pertinentes. Ningún nombre está por encima del club.

Y para esos malos llamados hinchas que creen que la violencia es la medicina para cualquier enfermedad, esta nunca conduce a nada. Si Sporting Cristal gana el próximo partido no será porque un grupete de vándalos fue a ‘apretar’ a los jugadores, sino porque existe un propósito de enmienda real en los verdaderos protagonistas y el carro se empezó a empujar para el mismo lado. Este Cristal tiene con qué recuperarse.