Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura con una goleada por 4-1 ante Cienciano. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para quedarse con el campeonato. El equipo dirigido por Roberto Mosquera alcanzó los 35 puntos y terminó en el segundo lugar de la tabla, mientras que en el acumulado sumó 54 unidades, que lo ubicaron en la quinta posición y le permitieron clasificar a la Copa Sudamericana 2027.

Tras el encuentro, Roberto Mosquera tomó la palabra en conferencia de prensa y realizó un balance de la campaña celeste. El entrenador destacó los números que consiguió su equipo durante la temporada, aunque reconoció que el resultado final dejó una sensación de tristeza por no haber alcanzado el objetivo de ganar el Torneo Clausura.

“Primero, agradecido con Sporting Cristal por haber pensado en mí. Después, una campaña importante. Estamos hablando de que no hemos perdido de local ningún partido. Tenemos ocho goleadas, un torneo ganado y en el otro por ganarlo casi, el último. Tenemos 39 goles, que es bastante, y 19 en contra. Somos el equipo más goleador. Hay muchas cosas por las cuales sonreír”, manifestó en conferencia de prensa.

No obstante, Mosquera dejó en claro que la goleada ante Cienciano no era suficiente para celebrar, debido a que el equipo tenía otro objetivo en mente. El estratega reconoció que el plantel estaba golpeado por no haber conseguido el campeonato, pese al esfuerzo realizado durante las últimas jornadas.

“Lo que pasa es que hoy no es el día de sonreír, de repente mañana, pasado, cuando veamos lo que hemos hecho. No es que no le demos la importancia, sino estamos dolidos porque hemos luchado por un objetivo que, sea como sea, no ha sido cumplido. Pero creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”, agregó.

De esta manera, Sporting Cristal terminó la temporada con una victoria contundente, pero sin alcanzar el título del Clausura. El equipo celeste tendrá que conformarse con su clasificación a la Copa Sudamericana 2027, en una campaña que Mosquera defendió a partir de sus números, aunque con la frustración de no haber conseguido el objetivo que se había trazado.

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