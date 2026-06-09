Sporting Cristal atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia institucional, rozando peligrosamente la zona de descenso en la tabla de posiciones de la Liga 1. Ante esta apremiante situación deportiva, la directiva bajopontina decidió apostar por la jerarquía, la madurez y el profundo arraigo de Roberto Mosquera para tomar las riendas del primer equipo. El experimentado estratega nacional fue presentado oficialmente en las instalaciones de La Florida y no ocultó su inmensa emoción por regresar al club de sus amores.

El nuevo comando técnico asume el enorme desafío de rescatar a un plantel anímicamente golpeado que se encuentra a tan solo tres unidades de los puestos de pérdida de categoría. La misión primordial del entrenador será evaluar meticulosamente el rendimiento de cada futbolista durante las próximas seis semanas de intensos entrenamientos, para luego buscar alternativas que refuercen al plantel.

El técnico evidenció su nostalgia al recordar sus inicios y valoró esta oportunidad. “Hoy se me cayó una lágrima cuando entré porque hace 60 años entramos por esa puerta con Julio César y jamás pensé que íbamos a estar acá, liderando el fútbol del equipo que amamos. Este tipo de oportunidades no ocurren a veces en toda la vida”, confesó sumamente emocionado.

Roberto Mosquera y Julio César Uribe son amigos desde hace mucho tiempo. (Foto: Depor Facebook)

Mosquera restó importancia a las críticas y reafirmó su compromiso inquebrantable. “Lejos de sentir miedo siento felicidad, siento que este tipo de responsabilidad con el equipo que amo no es la primera vez, tal vez sea la última, y voy a dar el 100%. Mi sentir y mi responsabilidad es diferente, porque es el equipo que amo”, aseguró.

Sobre el fantasma de la baja, apeló a su vasta experiencia rescatando equipos en crisis. “Descender es una palabra que causa escozor... Es lo que más conozco, nunca me han llamado de un equipo campeón, a mí me han llamado de un equipo que está último o que a mitad de año no sabe para dónde va. Todo eso me ha hecho madurar”, indicó.

Respecto al diagnóstico de sus dirigidos, enfatizó que el trabajo de campo será su único termómetro. “Una cosa es ver a los jugadores por televisión y otra es entrenarlos. En televisión les ves fallas que cuando entrenas ves que son solucionables. Tengo que ver en ellos cuáles son los vacíos que tienen para llegar a ser el jugador que tienen que ser”, explicó sobre su metodología.

Roberto Mosquera fue campeón nacional como entrenador de Sporting Cristal en los años 2012 y 2020.

¿Habrán más fichajes para Sporting Cristal?

Por supuesto, lo que más reclama el hincha es que haya una reestructuración completa en el plantel, que algunos dejen su lugar y otros puedan llegar para levantar el nivel. Ante esto, ‘Mous’ dijo: “Hay que tener consciencia que tenemos seis semanas, en las dos primeras puedo estar en capacidad de saber qué es lo que tengo y después ya se conversará si se necesita algún puesto”.

El flamante director técnico también le prometió a la hinchada recuperar el estilo histórico. “Cristal tiene que recuperar la esencia, la que lo llevó al éxito, una de esos es el juego. He ganado muchos partidos jugando mal, pero el que juega bien tiene más posibilidades de ganar, tenemos que recuperar lo que nos hace felices”, argumentó.

Finalmente, valoró la presencia de figuras de peso como Hernán Barcos, Yoshimar Yotún y Miguel Araujo. “Cuando se nombra a un jugador de la trascendencia de Barcos, da un mensaje de que es un ejemplo... Son líderes a seguir. Yo he jugado con cracks como Gallardo, Mellán y Campos. Cuando estás con gente grande, uno avanza más rápido”, sentenció el DT.

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